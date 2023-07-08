Всього 10 євро на день. У яких столицях Європи жити найдешевше

Ціни на життя в різних країнах ЄС часто дуже відрізняються. Одна справа, якщо ви проживаєте в Данії або Норвегії, а зовсім інша - якщо у Чехії або Болгарії. Загалом, щоб жити в Європі, не обов'язково витрачати на це величезні статки.

Є багато доступних для бюджету європейських міст. TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Travelcontinuously.com розповідає про деякі з найдешевших міст у Європі, які ідеально підходять для тих, хто хотів би витрачати гроші ощадливо.

У яких містах Європи жити найдешевше

1. Краків, Польща

Польща є однією з найдоступніших країн Європи. І середньовічне польське місто Краків не є винятком. Тут можна знайти все, що є можете у європейському місці – приголомшлива архітектура, багата історія, хаби та простори для роботи, розвинена інфраструктура, великий вибір закладів харчування.

Попри те, що останніми роками Краків став ще більш популярним містом для переїзду, тут все ще відносно недорого порівняно з іншими європейськими містами. Ви можете знайти багато бюджетних, але при цьому гарних квартир, а харчування коштуватиме вам лише близько 10 євро (403 гривні) на день. Орендувати квартиру у Кракові можна приблизно за 680 євро на місяць.

Також у Кракові регулярно проводять багато безкоштовних заходів. Зокрема пішохідні екскурсії Старим містом і відвідування замку Вавель.

Читайте також: Ціни поки не ростуть. Скільки коштує орендувати квартиру у Польщі

Фото: Краків, Польща (unsplash.com)

2. Таллінн, Естонія

Якщо ви шукаєте доступне для бюджетного проживання європейське місто з казковою атмосферою, вам може підійти Таллінн.

"Це середньовічне місто, немов зі збірки оповідань, і одне з найбюджетніших місць у Європі", – йдеться у публікації.

Орендна плата у Талліні порівняно низька. Так, переважно вартість оренди квартир (однокімнатних, двокімнатних або трикімнатних) коливається в межах 200-750 євро на місяць. Витрати на транспорт також дуже розумні, а для місцевих мешканців проїзд у громадському транспорті взагалі безкоштовний.

Оскільки Таллінн – маленьке місто, більшість визначних пам'яток знаходяться в декількох хвилинах ходьби одна від одної. А багато подій, які організовують в місті, є повністю безкоштовними.

Фото: Таллін, Естонія (unsplash.com)

3. Рига, Латвія

Латвія – ще одна балтійська країна з красивими затишними містами. А її столиця Рига є одним із найдоступніших напрямків у Європі.

Номери в готелях і хостелах Риги стартують від 15 євро за ніч. Орендувати однокімнатну квартиру в Ризі можна за ціною від 300-700 євро на місяць.

Що стосується їжі, то в Ризі є багато доступних варіантів харчування, починаючи від вуличної їжі та закінчуючи недорогими ресторанами.

Фото: Рига, Латвія (unsplash.com)

4. Лісабон, Португалія

Лісабон може бути столицею Португалії, але це також одна з найдоступніших столиць Європи для життя. Хоча вартість життя в Лісабоні вища, ніж в інших частинах Португалії, вона все ще досить низька порівняно з іншими європейськими столицями.

Ціни на оренду є особливо прийнятними (за межами основних туристичних зон), а товари першої необхідності, такі як їжа та транспорт, відносно недорогі. Орендна плата за однокімнатну квартиру у невеликому місті або центральній частині країни стартує від 350 євро на місяць, двокімнатну – від 700 євро.

У Лісабоні ціна квартири починається приблизно від 1200 євро на місяць – в районах, розташованих в півгодини пішки від туристичних центрів Байша, Шіаду та інших. Подалі від центру житло коштує дешевше.

Читайте також: Що потрібно знати українцям про зарплати у Португалії

Що стосується харчування, то в цьому місті є багато доступних варіантів, починаючи від вуличної їжі та закінчуючи сидячими ресторанами. У Лісабоні також є широкий вибір доступних видів дозвілля, від мальовничих парків до численних музеїв та галерей.

Фото: Лісабон, Португалія (unsplash.com)

5. Прага, Чехія

Якщо ви шукаєте доступне європейське місто з багатою історією та культурою, зверніть увагу на Прагу. Столицю Чехії вирізняє цікава архітектура, різноманіття закладів харчування та можливостей для віддаленої роботи.

Вартість життя в Празі досить прийнятна. Наприклад, ви можете знайти однокімнатну квартиру в центрі міста за ціною менш як 700 доларів на місяць. А місцеві сайти, які пишуть огляди ресторанів, запевняють: повноцінно поїсти тут можна менш як за 10 євро. Якщо ви купуєте продукти в місцевих супермаркетах та готуєте самі, це коштуватиме ще дешевше.

Фото: Прага, Чехія (unsplash.com)

Раніше стало відомо, де найвигідніше жити в ЄС. В Болгарії, Румунії та Польщі виявилися найнижчі ціни на базові товари для покупців.

Також повідомлялося, скільки зароблятимуть українці в Польщі після підвищення мінімальної зарплати.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.