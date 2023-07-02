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Самые дешевые продукты и одежда. Стало известно, где выгоднее всего жить в ЕС

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Воскресенье 02 июля 2023 15:38
Самые дешевые продукты и одежда. Стало известно, где выгоднее всего жить в ЕС Фото: Улица в румынском городе (unsplash.com)
Автор: Катерина Гончарова

Румыния, Болгария и Польша – самые дешевые страны ЕС: здесь самые низкие цены на товары широкого потребления. Такие данные получили на основе информации об индексах цен, опубликованных Евростатом, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Ec.europa.eu.

В 2022 году уровни цен на расходы домохозяйств на продукты, рестораны, алкоголь и другие товары в разных странах ЕС существенно разнятся.

Самый низкий уровень цен из всех стран ЕС зафиксирован в Румынии (58%), Болгарии (59%) и Польше (62%).

В то же время самый высокий уровень цен был зафиксирован в Ирландии (146% от среднего по ЕС), Дании (145%) и Люксембурге (137%).

Одежда, продукты, рестораны и транспорт: где цены самые низкие

В 2022 году уровень цен на алкоголь и табак был примерно в 3,3 раза выше в самой дорогой стране, чем в самой дешевой. Самые низкие цены на алкоголь и табак отмечены в Болгарии (66% от среднего в ЕС), Польше (73%) и Венгрии (78%).

Самые дешевые продукты и одежда. Стало известно, где выгоднее всего жить в ЕСФото: В каких странах ЕС самые высокие и низкие цены на потребительские товары (ec.europa.eu)

При этом самые высокие показатели зафиксированы в Ирландии (216%), Финляндии (174%) и Дании (138%).

"Такая большая разница в цене в основном обусловлена отличиями в налогообложении этих продуктов", – говорится в отчете.

Рестораны и отели занимают второе место по разнице в ценах: самые низкие уровни цен зарегистрированы в Болгарии (51% от среднего в ЕС), Румынии (61%) и Венгрии (62%), а самые высокие – в Дании (156%). Финляндии (132%) и Люксембурге (131%).

Самые дешевые продукты и одежда. Стало известно, где выгоднее всего жить в ЕСФото: В Румынии – одни из самых низких цен на одежду в ЕС (unsplash.com)

Одежда стоит дешевле всего в Болгарии (80% от среднего по ЕС), Венгрии (83%) и Румынии (84%), а дороже всего – в Дании (134%), Швеции (117%) и Чехии (115%).

"Разница также была зафиксирована в категориях продуктов питания и безалкогольных напитков (от 72% среднего показателя ЕС в Румынии до 121% в Дании), личного транспорта (от 87% в Польше до 132% в Дании) и потребительской электроники – от 92% в Италии до 115% во Франции", – разъясняют в публикации.

Данные, представленные в отчете, базируются на результатах исследования цен более чем на 2000 потребительских товаров и услуг по всей Европе. Общие уровни цен относятся к концепции конечных потребительских расходов домохозяйств (HFCE).

Тем временем цены за аренду квартир в странах ЕС с 2010 года выросли на 17%, а стоимость недвижимости на продажу – на 45%. Такие данные озвучило Европейское бюро статистики.

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