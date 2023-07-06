Цены пока не растут. Сколько стоит арендовать квартиру в Польше

Рынок недвижимости в Польше в 2022 году отличился скачком цен из-за значительного спроса со стороны украинских беженцев. Но к концу прошлого года аренда стала дешеветь.

Сколько стоит снять квартиру и чего ждать на рынке недвижимости страны в конце лета, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на visitukraine.today.

Какая ситуация на рынке недвижимости Польши?

Рост цены на аренду жилья в Польше в 2023 году приостановился, а количество предложений на рынке увеличивается. В июне 2023 года в Польше предлагалось в аренду 73 тысяч квартир. Это на 75% больше, чем в апреле 2022 года.

В прошлом году поляки покупали квартиры, чтобы сдавать их украинцам. Многие украинские беженцы впоследствии выехали из Польши, поэтому бум на аренду жилья прошел. Владельцы недвижимости вынуждены снижать цены, чтобы найти арендаторов на дорогие квадратные метры.

Впрочем, поскольку в 2022 году цены на аренду выросли на 25%, снимать жилье даже со скидками многим дорого.

Фото: В Польше выросло количество предложений жилья (unsplash.com)

Эксперты прогнозируют, что пауза на рынке недвижимости сезонная. Традиционно осенью спрос на аренду жилья будет расти, потому что студенты будут искать квартиры. Ожидается, что квартиры подорожают в сентябре-октябре.

Какая стоимость квартир в Польше 2023 года

За год средняя стоимость аренды жилья в крупных городах Польши выросла на 600 злотых (5391 грн) – с 2242 злотых до 2869 злотых. Наибольший скачок цен произошел в Кракове (31%), на 22% выросла аренда во Вроцлаве, Познани и Варшаве.

Фото: За год аренда подорожала на 600 злотых (unsplash.com)

Цены на аренду квартир площадью 40-60 кв. м в 2023 году в городах Польши такие:

Варшава – 4923 злотых (в 2022 году – 4033 злотых);

Гданьск – 3170 злотых (в 2022 году – 2442 злотых);

Краков – 3182 злотых (в 2022 году – 2338 злотых);

Лодзь – 2388 злотых (в 2022 году – 1796 злотых);

Люблин – 2465 злотых (в 2022 году –1951 злотых);

Познань – 2492 злотых (в 2022 году –1932 злотых);

Вроцлав – 3280 злотых (в 2022 году – 2503 злотых).

Между тем, большинство поляков доброжелательны к украинцам почти через полтора года войны и согласны, чтобы беженцы остались в стране на многие годы.

Напомним, мы писали, сколько будут зарабатывать украинцы в Польше после повышения минимальных зарплат.

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