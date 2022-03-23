Вперше в історії. Село в Ліхтенштейні зібрало рекордну суму для українців

Громада передала на благодійність 150 тисяч євро

Найбільше село в Ліхтенштейні зібрало для українців рекордну суму допомоги - 150 тисяч євро. Це найбільший збір пожертвувань в історії населеного пункту Шан з населенням 6000 жителів.

TRAVEL РБК-Україна повідомляє про солідарність Ліхтенштейну з Україною з посиланням на місцевий ЗМІ.

Село Шан зібрало 150 тисяч франків на невідкладну допомогу Україні

Найбільше село Ліхтенштейну Шан з 6 тисячами жителів вже в перший тиждень війни в Україні зібрало величезну для громади суму допомоги - 150 тисяч швейцарських франків (дорівнює приблизно такій самій сумі в євро).

Гроші були зібрані, щоб пожертвувати "Червоному Хресту"і " Карітасу". Після того, як ці міжнародні організації закликали жертвувати на допомогу Україні, муніципальна рада Шана вирішила надати їм по 75 000 швейцарських франків в якості екстреної допомоги для жертв війни і біженців.

Фото: Українські біженці (unsplash.com/kevin-buckert)

Внесок у підтримку в розмірі 150 000 швейцарських франків унікальний в історії громади. З точки зору керівника Даніеля Хільті, це більш ніж виправдано, враховуючи масштаби жахливих подій в Україні.

У цьому випадку застосовується підхід: якщо у вас є можливість допомогти, ви зобов'язані допомогти. Таким чином місцева влада посилає потужний сигнал солідарності з Україною.

Чим відоме князівство Ліхтенштейн

Князівство Ліхтенштейн - одна з найменших у світі держав, яка знаходиться між Швейцарією і Австрією. Площа країни - 160 кв. кілометрів, це в 5 разів менше площі столиці України.

У Ліхтенштейні дохід на душу населення - найвищий у світі. Національна валюта - швейцарський франк, бо країна не є членом ЄС.

Фото: Пам'ятки в Ліхтенштейні (unsplash.com/ondrej-bocek)

Держава не брала участі у військових діях з 1866 року, зберігала нейтралітет в обох світових війнах 20 століття. Ліхтенштейн розпустив свою армію після останніх військових дій в 19 столітті.

До слова, одним з джерел доходу країни є туризм. Раніше в Ліхтенштейні пропонували можливість орендувати всю країну на добу і відчути себе монархом. Забронювавши "оренду" за 70 тисяч доларів за півроку наперед, можна було отримати екскурсію по столиці, в старовинні замки, засніжені Альпи та інші туристичні розваги.

Нагадаємо, ми писали, як європейські університети допомагають українцям.

Також армія Швейцарії почала забезпечувати житлом сотні українців.