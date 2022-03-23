ru ua
Ср, 23 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Огляди
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Вперше в історії. Село в Ліхтенштейні зібрало рекордну суму для українців

Новость на русском →
Середа 23 березня 2022 13:15
Вперше в історії. Село в Ліхтенштейні зібрало рекордну суму для українців Фото: Ліхтенштейн солідарний з Україною (колаж РБК-Україна)
Автор: Ольга Маджумдар

Громада передала на благодійність 150 тисяч євро

Найбільше село в Ліхтенштейні зібрало для українців рекордну суму допомоги - 150 тисяч євро. Це найбільший збір пожертвувань в історії населеного пункту Шан з населенням 6000 жителів.

TRAVEL РБК-Україна повідомляє про солідарність Ліхтенштейну з Україною з посиланням на місцевий ЗМІ.

Село Шан зібрало 150 тисяч франків на невідкладну допомогу Україні

Найбільше село Ліхтенштейну Шан з 6 тисячами жителів вже в перший тиждень війни в Україні зібрало величезну для громади суму допомоги - 150 тисяч швейцарських франків (дорівнює приблизно такій самій сумі в євро).

Гроші були зібрані, щоб пожертвувати "Червоному Хресту"і " Карітасу". Після того, як ці міжнародні організації закликали жертвувати на допомогу Україні, муніципальна рада Шана вирішила надати їм по 75 000 швейцарських франків в якості екстреної допомоги для жертв війни і біженців.

Вперше в історії. Село в Ліхтенштейні зібрало рекордну суму для українцівФото: Українські біженці (unsplash.com/kevin-buckert)

Внесок у підтримку в розмірі 150 000 швейцарських франків унікальний в історії громади. З точки зору керівника Даніеля Хільті, це більш ніж виправдано, враховуючи масштаби жахливих подій в Україні.

У цьому випадку застосовується підхід: якщо у вас є можливість допомогти, ви зобов'язані допомогти. Таким чином місцева влада посилає потужний сигнал солідарності з Україною.

Чим відоме князівство Ліхтенштейн

Князівство Ліхтенштейн - одна з найменших у світі держав, яка знаходиться між Швейцарією і Австрією. Площа країни - 160 кв. кілометрів, це в 5 разів менше площі столиці України.

У Ліхтенштейні дохід на душу населення - найвищий у світі. Національна валюта - швейцарський франк, бо країна не є членом ЄС.

Вперше в історії. Село в Ліхтенштейні зібрало рекордну суму для українців

Фото: Пам'ятки в Ліхтенштейні (unsplash.com/ondrej-bocek)

Держава не брала участі у військових діях з 1866 року, зберігала нейтралітет в обох світових війнах 20 століття. Ліхтенштейн розпустив свою армію після останніх військових дій в 19 столітті.

До слова, одним з джерел доходу країни є туризм. Раніше в Ліхтенштейні пропонували можливість орендувати всю країну на добу і відчути себе монархом. Забронювавши "оренду" за 70 тисяч доларів за півроку наперед, можна було отримати екскурсію по столиці, в старовинні замки, засніжені Альпи та інші туристичні розваги.

Нагадаємо, ми писали, як європейські університети допомагають українцям.

Також армія Швейцарії почала забезпечувати житлом сотні українців.

Читайте РБК-Україна в Google News
Допомога Україні Вторгнення Росії до України
Відпочинок в Україні
Точки зору
Ирина Савіна
Де знайти роботу, житло та допомогу. Велика підбірка корисних посилань для українців за кордоном
Ирина Савіна
тревел-журналістка, мандрівниця
Катерина Гончарова
Російський бізнес в Україні. Готелі, пов'язані з країною-окупантом: список
Катерина Гончарова
Керівник РБК-Україна Travel
Льоля Філімонова
Відомий курорт для австрійців. У Славське на Львівщині туристи їздили ще у 18 сторіччі
Льоля Філімонова
гід по Києву та Україні
Ганна Дубовська
Долина страусів, льодяне озеро та локальні продукти. Ідеальний маршрут Київщиною для зимових вихідних
Ганна Дубовська
мандрівниця, блогерка, авторка каналу "Непопсовая UKRAINE"
Всі точки зору