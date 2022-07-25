Війна та загроза з півночі. Як змінилася географія гастромандрівок по Україні

Західна Україна і Карпати стали своєрідним осередком туризму в Україні. Саме тут продовжують працювати туристичні локації під час війни.

Які ще регіони безпечні та цікаві для мандрівок із дегустаціями, а де такий відпочинок неможливий через війну, розповіли експерти в коментарях TRAVEL РБК-Україна.

Українці, які наразі дозволяють собі короткі мандрівки країною, можуть подорожувати у рамках малого Карпатського кола, де є багато господарств, що виробляють прекрасне вино та сири, розповіла Мар’яна Олеськів, голова Державного агентства розвитку туризму України.

За її словами, на Закарпатті "Дорога вина та смаку" об’єднала близько 20 виробників вина та сиру. Всі вони наразі працюють. Але подібний маршрут "Дорога вина і смаку" у Бессарабії у зв’язку з близькістю воєнних дій та високою ймовірністю ракетних ударів сьогодні недоступний для туристів.

Фото: Виноградник на Закарпатті (gettyimages.com)

"Фермери втратили бізнес, але не віру в перемогу"

"На жаль, тимчасово окуповані південь та схід України, там зараз не до гастромаршрутів. Також у зв’язку з постійною потенційною загрозою з боку Білорусії цього року не надто популярні Волинь та Полісся. Відповідно, залишається захід України, де працюють практично всі туристичні гастролокації, і туристи, хоч в меншій кількості, ніж минулого року, але все ж є", - говорить Ігор Губіліт, директор туристичної компанії "Відвідай".

На Київщині також зараз чимало пропозицій для туристів приїхати на дегустацію. За словами засновниці проекту "Життя в подорожах" Наталі Горбачової, працюють та приймають гостей равликові ферми, козина ферма в Тетіївському районі пропонує екскурсії з дегустаціями сирів, запрошують до себе й фермери, що вирощують ягоди (зокрема лохину).

Великим плюсом для туристів в таких турах є можливість купити фермерську продукцію відразу після дегустації.

Фото: Дегустація сирів у Виноградові на Закарпатті (надано РБК-Україна)

"Нажаль, є кілька господарств, які опинилися на початку війни в епіцентрі боїв в районі Гостомеля та Ірпеня, які були знищені. Фермери втратили бізнес, але не втратили віри в нашу перемогу. Ми спілкувалися з ними, кажуть, як скінчиться війна, будуть відновлювати улюблену справу", - розповідала Наталія Горбачова.

Нагадаємо, ми писали, як відпочивають у Карпатах під час війни.