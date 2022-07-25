Война и угроза с севера. Как изменилась география гастропутешествий по Украине

Западная Украина и Карпаты стали своеобразным центром туризма в Украине. Именно здесь продолжают работать туристические локации во время войны.

Какие еще регионы безопасны и интересны для путешествий с дегустациями, а где такой отдых невозможен из-за войны, рассказали эксперты в комментарии TRAVEL РБК-Украина.

Украинцы, которые сейчас позволяют себе короткие путешествия по стране, могут путешествовать в рамках малого Карпатского круга, где есть много хозяйств, производящих прекрасное вино и сыры, рассказала Марьяна Олеськив, председатель Государственного агентства развития туризма Украины.

По ее словам, на Закарпатье "Дорога вина и вкуса" объединила около 20 производителей вина и сыра. Все они сейчас работают. Но подобный маршрут "Дорога вина и вкуса" в Бессарабии в связи с близостью военных действий и высокой вероятностью ракетных ударов сегодня недоступен для туристов.

Фото: Виноградник на Закарпатье (gettyimages.com)

"Фермеры потеряли бизнес, но не веру в победу"

"К сожалению, временно оккупированы юг и восток Украины, там сейчас не до гастромаршрутов. Также в связи с постоянной потенциальной угрозой со стороны Белоруссии в этом году не слишком популярны Волынь и Полесье. Соответственно, остается запад Украины, где работают практически все туристические гастролокации, и туристы, хотя в меньшем количестве, чем в прошлом году, но все же есть", - говорит Игорь Губилит, директор туристической компании "Відвідай".

На Киевщине также сейчас немало предложений для туристов приехать на дегустацию. По словам основательницы проекта "Жизнь в путешествиях" Натальи Горбачевой, работают и принимают гостей улиточные фермы, козья ферма в Тетиевском районе предлагает экскурсии с дегустациями сыров, приглашают к себе и фермеры, выращивающие ягоды (в частности голубику).

Большим плюсом для туристов в таких турах есть возможность купить фермерскую продукцию сразу после дегустации.

Фото: Дегустация сыров в Виноградове на Закарпатье (предоставлено РБК-Украина)

"К сожалению, есть несколько хозяйств, которые оказались в начале войны в эпицентре боев в районе Гостомеля и Ирпеня, которые были уничтожены. Фермеры потеряли бизнес, но не потеряли веры в нашу победу. Мы общались с ними, говорят, как закончится война, будут возобновлять любимое дело", - рассказывала Наталья Горбачева.

Напомним, мы писали, как отдыхают в Карпатах во время войны.