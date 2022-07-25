Крафтові продукти та вино. Куди можна поїхати в гастротури по Україні

Попит на гастромандрівки відновився на 50%, кажуть експерти

Український туризм оживає – бажання мандрувати повертається до українців після 5 місяців війни.

Знайомство з цікавими стравами під час подорожей давно стало традиційною складовою турів, і навіть під час війни попит відновився майже на половину.

Про це TRAVEL РБК-Україна розповіли організатори "смачних" мандрівок. Як змінилася географія гастротурів та куди варто вирушити за святом для шлунка?

Мале Карпатське коло і Рівненщина: куди радить їхати Держтуризм

Україна - одна з найпривабливіших країн у світі для гастротуристів. У нас є все, що може їх зацікавити - сироварні, виноробні, багата історія та неймовірні пам’ятки архітектури. Більше того, кухня кожного регіону неповторна і має свій індивідуальний смак, розповідає в коментарі РБК-Україна Мар’яна Олеськів, голова Державного агентства розвитку туризму України (ДАРТ).

"В умовах війни невеличким господарствам, що виробляють крафтову продукцію, виживати важко, бо як такого в’їзного туризму сьогодні в Україні практично немає. Є іноземні журналісти, волонтери, представники міжнародних організацій, які наразі працюють, висвітлюють події російсько-української війни та допомагають нам у боротьбі з рашистами", - наголошує вона.

Фото: Приготування баношу в селі Костилівка на Закарпатті (надане РБК-Україна/Тетяна Григорьєва)

Однак українці, які наразі дозволяють собі короткі подорожі країною, що допомагають їм трохи відволіктися від того жаху, який відбувається навколо, можуть подорожувати у рамках малого Карпатського кола, де є багато господарств, що виробляють прекрасне вино та сири, каже фахівець.

"На Закарпатті є прекрасна "Дорога вина та смаку", що об’єднала близько 20 виробників вина та сиру. Всі вони наразі працюють. Тому мандрівники, які перебувають у західній частині країни, можуть свій відпочинок на природі поєднати зі знайомством з гастрономічними спеціалітетами цього регіону. А по дорозі додому рекомендую заїхати на Рівненщину та скуштувати гастрономічну візитівку цього регіону - м’ясний делікатес "мацик", - радить Мар'яна Олеськів.

На жаль, подібна "Дорога вина і смаку" у Бессарабії у зв’язку з близькістю воєнних дій та високою ймовірністю ракетних ударів сьогодні недоступна для туристів, зазначає вона.

"Та ми віримо у ЗСУ і в те, що наступного літа українці зможуть проїхатися цим шляхом і скоштувати вино та сири, які наповнені сонцем півдня України".

"Попит на гастротуризм був, є і буде" – керівник туркомпанії

Попит на мандрівки з дегустаціями був відколи людина почала подорожувати, і буде завжди - такі подорожі користуються попитом і під час війни, розповідає РБК-Україна директор туристичної компанії "Відвідай" Ігор Губіліт.

"Коли кудись їдеш, то крім того, що хочеш щось побачити, одночасно хочеш спробувати, а що ж їдять люди в тих краях. Якщо говорити про нашу цьогорічну ситуацію, то попит на гастротуризм був, є і буде", - каже керівник туроператора.

Фото: Ігор Губіліт у Перечині на Закарпатті (надане РБК-Україна)

За його словами, ще років десять тому для організації подорожі достатньо було написати перелік архітектурних чи природніх об’єктів. Зараз цього вже замало. В останні роки кількість сироварень, винарень, броварень, ресторанів, ферм та інших локацій, які спеціалізуються на прийомі туристів, збільшилася в рази, відповідно для туристичних фірм та туристів є вже з чого вибирати.

Туроператор у 2021 році влаштував мандрівки Україною 36 тисячам туристів. В цьому році попит на тури відновився приблизно на 50%.

"В останні роки дегустації є складовою екскурсійних турів. Наприклад, до війни мали кулінарний тур Закарпаттям, в якому дегустували вина, сири, мінеральні води, робили майстер-клас із приготування угорських національних страв, а також відвідували замки, храми та панорамні місця Карпат", - пояснює він особливості дегустаційних подорожей.

Гастротури коштують дорожче, ніж звичайні екскурсійні поїздки

"Гастромаршрути дійсно потроху відновлюються. Сьогодні везу на равликову ферму гостей", - підтверджує РБК-Україна організатор подорожей Наталя Горбачова, засновниця проекту "Життя в подорожах" та член Гільдії гідів.

За її словами, гастротури, на відміну від екскурсійних поїздок, ще тільки починають відновлюватися. Це зрозуміло, бо не всі господарства змогли з певних причин відновитися в умовах війни.

Фото: Туристи залюбки куштують місцеві страви у подорожах (надане РБК-Україна/Наталя Горбачова)

"Але тим не менш, дехто вже почав приймати наші групи. Добре, що ми з гостями можемо в такий спосіб підтримати фермерів і допомогти їм хоча б трохи. Поки що в бажанні організувати туристам смачні подорожі ми обмежилися Київщиною. Треба розуміти, що гастротури коштують дорожче, ніж звичайні екскурсійні поїздки, а пальне лишається великою затратною частиною наших подорожей. Тож поїздки на доволі велику відстань зроблять гастромандрівки ще більш дорогими. Тому поки що буде Київщина. Далі будемо дивитися по ситуації", - пояснює Наталія Горбачова.

Дегустації на Київщині. Як змінилися напрямки гастромаршрутів

Карпатський регіон цього року став своєрідним осередком туризму в Україні. Саме тут продовжують працювати туристичні локації під час війни.

"На жаль, тимчасово окуповані південь та схід України, там зараз не до гастромаршрутів. Також у зв’язку з постійною потенційною загрозою з боку Білорусії цього року не надто популярні Волинь та Полісся. Відповідно, залишається захід України, де працюють практично всі туристичні гастролокації, і туристи, хоч в меншій кількості, ніж минулого року, але все ж є", - говорить Ігор Губіліт.

Чимало пропозицій для туристів приїхати на дегустацію й на Київщині. За словами Наталі Горбачової, працюють та приймають гостей равликові ферми, козина ферма в Тетіївському районі пропонує екскурсії з дегустаціями сирів, запрошують до себе й фермери, що вирощують ягоди (зокрема лохину).

Фото: Страви з гастротурів Київщиною (надане РБК-Україна/Наталя Горбачова)

"Ви залишаєте місто, щоб опинитися серед виноградників, яблуневих садів та плантацій ліщини. Вас зустрічають власноруч зробленим сидром, розповідають про виноробню, а потім шеф-кухар запрошує вас на вечерю, де буде місце сирам, м’ясу, салатам та ескарго. Вам запропонують дегустацію 6 сортів вина", - описує вона майбутній гастротур на своїй сторінці у Facebook.

"Нещодавно ми з туристами були на гостинах на пасіці: кілька різновидів меду, запашний хліб, медовуха - це було неймовірно смачно! Також приватні виноробні, які зберегли виробництво та свої виноградники, також зараз в орбіті наших інтересів. Вони пропонують гостям дегустації та екскурс в історію вина", - розповідає вона виданню про особливості кулінарних локацій Київщини.

Фото: Наталія Горбачова на пасіці (надане РБК-Україна/Наталя Горбачова)

Великим плюсом для туристів в таких турах є можливість купити фермерську продукцію відразу після дегустації.

"Нажаль, є кілька господарств, які опинилися на початку війни в епіцентрі боїв в районі Гостомеля та Ірпеня, які були знищені. Фермери втратили бізнес, але не втратили віри в нашу перемогу. Ми спілкувалися з ними, кажуть, як скінчиться війна, будуть відновлювати улюблену справу", - розповідає Наталія Горбачова.

Закарпаття та Поділля. Які тури з дегустаціями завжди популярні

Вже 12 років в будь-яку пору року та погоду десятки тисяч людей їдуть в Закарпаття скуштувати сиру, попити вина, посмакувати оригінальні закарпатські страви та побачити найцікавіші пам’ятки краю. "Сиро-винний тур Закарпаттям" – це хіт всіх часів і народів",– розповідає керівник компанії "Відвідай".

Фахівець додає: також в останні роки активніше в плані гастрономії почало позиціонувати себе Поділля - особливе зацікавлення серед туристів зіньківською ковбасою, туди вже є багато турів. На Гуцульщину туристи традиційно їдуть, щоб скуштувати будзу, вурду на бринзу, а також справжній банош.

Фото: Традиційні страви, які туристи можуть скуштувати у Карпатах (колаж РБК-Україна)

"Активно просувають свої страви вже й бойки. Все більше людей дізнаються про турківські книші, славчанські лиганці, терчані пироги та токан. В зв’язку з тим, що яворівський пиріг внесли до списку нематеріальної спадщини України, то думаю, це також вплине на збільшення туристичних потоків у ці краї", - припускає Ігор Губіліт.

Окремої уваги заслуговує гастрономія у Львові, про яку можна говорити годинами - там кожен другий ресторан має власні "родзинки", в останні роки місто в плані розвитку гастропропозицій та за сервісом вийшло на світовий рівень, відзначає він.

"Цього року просували не гастротуризм, а психологічне розвантаження"

Цього року деякі організатори мандрівок тури з дегустаціями не відновлювали, натомість зосередилися на поїздках на природу та турах-відпустках у Карпатах.

Ярослав Козак, організатор подорожей і засновник клубу "Добре поїхали!", до війни також у мандрівки в заповідні природні локації різних регіонів включав дегустації місцевих страв – від Одещини до Карпат.

"Цього року не було ніяких запитів: ні на тури, ні на гори, ні на сплави. Це була рідкість, коли якась група айтішників хотіли піти. Ми і не пропонували, бо виходити цього року з такими пропозиціями незручно. Але в свої тури, які ми завжди робимо, намагаємося включати елементи гастротуризму, щоб це був класний обід з традиційних українських елементів крафтових продуктів.

Наприклад, відкрили для себе пекарню у Витачеві, коптильню риби в Трипіллі. Але поки не пишемо про гастротуризм, бо люди знають нас як фахівців у цьому питанні. Наприклад, що в екотурі у нас буде якийсь класний обід з виїздом на природу", - пояснює він у коментарі РБК-Україна.

Фото: Відпочинок у Карпатах від клубу "Добре поїхали!" (надано РБК-Україна/Анна Ковальова)

Від зауважує: під час війни вималювалися інші задачі. Спочатку взагалі стояло питання, як пояснити, що туризм працює, крім економічних обґрунтувань, що це сплачені податки і бізнес має працювати.

"Цього року просували не гастрономічний туризм, а психологічне розвантаження, відновлення сил, і допомогу фронту: практично всі, хто зараз працює в туристичному бізнесі, роблять відрахування для бійців або працюють у волонтерських проектах – ми в тому числі", - каже гід.

Наприклад, проводили аукціон "Дари лісу" – виручені кошти за ягоди, гриби і мед передали на проект підтримка природоохоронців на війні.

Нагадаємо, ми писали, як відпочивають у Карпатах під час війни.