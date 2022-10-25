Вокзалы несокрушимой железной дороги. В Украине появились новые благотворительные марки

В Украине выпустили еще несколько благотворительных почтовых марок, посвященных работе украинских железнодорожников во время эвакуации. На них изображены вокзалы Тростянца и Киева.
Об этом TRAVEL РБК-Украина сообщил энтузиаст, автор youtube-канала "Железные магистрали" Олег Васильев. Автор коллекционных марок – художник-дизайнер Максим Музычко. Все марки имеют номинал "Укрпочты" и печатаются на официальном бланке в рамках проекта "Собственная марка".
Одна из марок называется "Непокоренная Сумщина. Тростянец-Смородино". Она посвящена событиям весны 2022, когда под российской оккупацией оказались населенные пункты Сумской области. Среди них – город Тростянец.
Во время боевых действий город подвергся разрушениям, оккупанты изуродовали инфраструктуру. На станции Тростянец-Смородино был поврежден модернистский вокзал, являющийся своеобразной достопримечательностью города.
Впрочем, после освобождения регион восстанавливается и возвращается в мирную жизнь. Местные власти вместе с "Укрзализныцей" работают над восстановлением привокзальной площади и капитального ремонта вокзала.
Также начата серия марок под названием "Несокрушимая железная дорога", которые посвящены работе украинских железнодорожников в условиях военного положения.
Уже вышла в свет первая марка этой серии – "Киев". Столичный вокзал стал временным пристанищем тысяч людей во время массовой эвакуации. В напряженном ритме работали все железнодорожные службы.
Фото: Марки "Несокрушимая железная дорога", посвященные вокзалу Киева (предоставлены Сергеем Васильевым)
Война продолжается – и железная дорога продолжает перевозку пассажиров и грузов в чрезвычайных условиях.
Часть средств от реализации марок направляется в благотворительный фонд "Мирные Поля Украины" на помощь гражданскому населению, пострадавшему от боевых действий и на приобретение тактических средств для ВСУ.
Приобрести марки можно на странице в Instagram.
Напомним, ранее мы писали о благотворительной марке, посвященной эвакуационному поезду Харьков-Львов.
Также мы рассказывали о лимитированной серии марок, посвященных эвакуационному поезду Ирпень-Киев.