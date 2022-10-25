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Вокзалы несокрушимой железной дороги. В Украине появились новые благотворительные марки

Фото: Марки, посвященные вокзалам Киева и Тростянца (коллаж РБК-Украина)
Автор: Ольга Маджумдар

В Украине выпустили еще несколько благотворительных почтовых марок, посвященных работе украинских железнодорожников во время эвакуации. На них изображены вокзалы Тростянца и Киева.

Об этом TRAVEL РБК-Украина сообщил энтузиаст, автор youtube-канала "Железные магистрали" Олег Васильев. Автор коллекционных марок – художник-дизайнер Максим Музычко. Все марки имеют номинал "Укрпочты" и печатаются на официальном бланке в рамках проекта "Собственная марка".

Фото: Новые коллекционные марки, посвященные работе железной дороги во время войны (коллаж РБК-Украина)

Одна из марок называется "Непокоренная Сумщина. Тростянец-Смородино". Она посвящена событиям весны 2022, когда под российской оккупацией оказались населенные пункты Сумской области. Среди них – город Тростянец.

Во время боевых действий город подвергся разрушениям, оккупанты изуродовали инфраструктуру. На станции Тростянец-Смородино был поврежден модернистский вокзал, являющийся своеобразной достопримечательностью города.

Фото: Марка "Непокоренная Сумщина. Тростянец-Смородино" (предоставлено Сергеем Васильевым)

Впрочем, после освобождения регион восстанавливается и возвращается в мирную жизнь. Местные власти вместе с "Укрзализныцей" работают над восстановлением привокзальной площади и капитального ремонта вокзала.

Также начата серия марок под названием "Несокрушимая железная дорога", которые посвящены работе украинских железнодорожников в условиях военного положения.

Уже вышла в свет первая марка этой серии – "Киев". Столичный вокзал стал временным пристанищем тысяч людей во время массовой эвакуации. В напряженном ритме работали все железнодорожные службы.

Фото: Марки "Несокрушимая железная дорога", посвященные вокзалу Киева (предоставлены Сергеем Васильевым)

Война продолжается – и железная дорога продолжает перевозку пассажиров и грузов в чрезвычайных условиях.

Часть средств от реализации марок направляется в благотворительный фонд "Мирные Поля Украины" на помощь гражданскому населению, пострадавшему от боевых действий и на приобретение тактических средств для ВСУ.

Приобрести марки можно на странице в Instagram.

Напомним, ранее мы писали о благотворительной марке, посвященной эвакуационному поезду Харьков-Львов.

Также мы рассказывали о лимитированной серии марок, посвященных эвакуационному поезду Ирпень-Киев.

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