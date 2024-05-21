Водительское удостоверение в Германии: во сколько обойдется получение прав

Украинским водительским удостоверением можно пользоваться в Германии, пока будет действовать временная защита. Но при необходимости в этой стране можно получить водительские права впервые.

Сколько будет стоить получить водительское удостоверение в Германии, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на ukrainskagazeta.de.

Стоимость водительского удостоверения в Германии: расходы

Подать заявку на получение водительского удостоверения в Германии может кто угодно с 18 лет при наличии регистрации в этой стране. Поскольку фиксированной цены на обучение и сдачу экзамена нет, стоимость будет зависеть от места проживания, навыков вождения и выбора автошколы.

В 2023 году, по данным Международной ассоциации безопасности дорожного движения, средняя цена получения прав категории B составила 2237 евро. В больших городах автошколы дешевле, поэтому водители там платили в среднем 2121 евро.

Хотя цены разные, но автошколы должны иметь фиксированные тарифы на услуги - уроки теории, вождения и экзамены.

Общая стоимость курса состоит из следующих элементов:

уроки вождения по 45 мин: количество зависит от способности и готовности учащегося учиться;

12 уроков вождения в особых условиях (по 45 мин): 4 часа на автомагистрали, 5 часов на местных дорогах и 3 часа ночью – 360-720 евро;

теоретические занятия и административные расходы – средняя стоимость 200 евро;

обучающие материалы: онлайн-доступ к тестам и заявкам (60-80 евро).

теоретический тест стоит 22,49 евро, практический экзамен – 116,93;

визит окулиста: около 7 евро;

курс первой помощи: 14,50-40 евро;

фотографии: около 10 евро;

заявка на получение водительских прав в офисе дорожного движения: 40-70 евро.

Фото: Дорожное движение в Германии (unsplash.com)

Правила сдачи экзамена по вождению

В Германии нет ограничения на количество попыток для сдачи экзамена по вождению. Но между попытками должно пройти не менее двух недель.

Если удастся сдать экзамен по теории, то дается 12 месяцев, чтобы сдать практический экзамен. Если это не удастся в течение длительного времени, нужно будет повторно сдавать экзамен по теории.

Взнос за повторную сдачу теории в 2023 году составил 22,49 евро. Столько же придется платить за каждый повторный экзамен.

В то же время сбор за каждый практический экзамен составляет около 116,93 евро. Следует учесть и затраты на дополнительные уроки по вождению.

Если у экзаменатора создастся впечатление, что будущий водитель не может справиться с экзаменом, он может направить его на медико-психологический осмотр, включающий медицинский осмотр, беседу с психологом и физкультурный тест. Во время визита проверяется, не будет ли водитель представлять опасность для дорожного движения. Медико-психологический осмотр стоит от 350 до 750 евро.

Фото: Парковка в Германии (gettyimages.com)

На каком языке можно сдать экзамен по вождению

Теоретическую часть экзамена по вождению можно сдать на немецком и 12 иностранных языках. В частности:

английский;

французский;

греческий;

арабский;

итальянский;

хорватский;

польский;

португальский;

румынский;

русский;

испанский;

турецкий.

Во время практического экзамена по вождению услугами переводчика пользоваться не получится – этот тест проводится полностью на немецком языке.

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