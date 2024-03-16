Украинцев в Германии обязали перерегистрировать авто. Во сколько это обойдется

Украинских беженцев в Германии до 31 марта обязали перерегистрировать автомобили . Требование касается тех, кто пользуется собственным транспортом на украинской регистрации и находится в стране более года. Те, кто не успел сделать это до указанной даты, ожидают штрафы.

Как перерегистрировать автомобиль в Германии и что для этого нужно, в комментарии для РБК-Украина рассказывает партнер адвокатского объединения "АКТИО", руководитель Европейской практики Богдан Дралло.

Перерегистрация украинских авто в Германии: как это сделать

Украинские граждане, переехавшие в Германию из-за военной агрессии России, имеют возможность временно пользоваться своими автомобилями без необходимости постоянной регистрации.

"Для освобождения от транспортного налога на первый год необходимо избегать коммерческого использования автомобиля. После дополнительных 10 месяцев отсрочки, которая истекает 1 апреля 2024 года, нужно получить специальное разрешение для дальнейшего пользования автомобилем", – говорит Богдан Дралло.

Необходимые шаги:

Технический осмотр: Обратиться в TÜV, DEKRA, GTÜ или KÜS. В зависимости от наличия ЕС одобрения, осмотр может быть упрощенным (§ 29 StVZO) или полным (Vollgutachten).

"На практике владельцы авто из Украины сталкиваются с трудностями при прохождении техосмотра и из-за того, что их транспортные средства были привезены, например, из США, и не имеют европейской сертификации", – отмечает специалист.

Фото: Требование перерегистрации автомобилей в Германии касается тех, кто находится в стране больше года (Getty Images)

Таможенная декларация : В таможне (Zoll) необходимо объявить автомобиль как имущество переселенца (Übersiedlungsgut), чтобы избежать импортного налога и пошлины.

: В таможне (Zoll) необходимо объявить автомобиль как имущество переселенца (Übersiedlungsgut), чтобы избежать импортного налога и пошлины. Регистрация : С соответствующим пакетом документов посетить KFZ-Zulassungsstelle по месту жительства, чтобы получить немецкие номера и свидетельство о регистрации (Zulassungsbescheinigung Teil 1 и Teil 2).

: С соответствующим пакетом документов посетить KFZ-Zulassungsstelle по месту жительства, чтобы получить немецкие номера и свидетельство о регистрации (Zulassungsbescheinigung Teil 1 и Teil 2). Страхование: Обязательное страхование автомобиля (Haftpflichtversicherung). "Зеленая карта" или Grenzversicherung не принимаются. Необходимо предоставить номер страхования (eVB-Nummer).

Стоимость переоформления автомобиля зависит от земли. Эксперт приводит приблизительные цены.

Техосмотр:

Нужно оплачивать за прохождение техосмотра при одобрении автомобиля и получение сертификата соответствия 260 евро.

Если одобрения нет, нужно записаться на инспекцию Vollgutachten technischem Datenblatt. Стоимость – 260 евро.

Получение номеров:

По прибытию в KFZ-Zulassungsstelle по месту жительства получаются немецкие номера и свидетельство регистрации. Стоимость – 110 евро.

Страхование:

Авто страхование KFZ-Haftpflichtversicherung. KFZ-Zulassungsstelle требуется электронный номер страхования автогражданской ответственности eVB-Nummer. Стоимость – 200–1000 евро в год, в зависимости от земли, где происходит переоформление авто.