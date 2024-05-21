Водійське посвідчення у Німеччині: у скільки обійдеться отримання прав

Українським посвідченням водія можна користуватися у Німеччині, поки діятиме тимчасовий захист. Але за потреби у цій країні можна отримати водійські права вперше.

Скільки коштуватиме отримати посвідчення водія у Німеччині, РБК-Україна розповідає з посиланням на ukrainskagazeta.de.

Вартість водійського посвідчення в Німеччині: витрати

Подати заявку на отримання водійського посвідчення у Німеччині може будь- хто з 18 років за наявності реєстрації в цій країні. Оскільки фіксованої ціни на навчання та складання іспиту немає, вартість залежатиме від місця проживання, навичок водіння та вибору автошколи.

У 2023 році за даними Міжнародної асоціації безпеки дорожнього руху, середня ціна отримання прав категорії B склала 2237 євро. У великих містах автошколи дешевші, тому водії там платили в середньому 2121 євро.

Хоча ціни різні, але автошколи повинні мати фіксовані тарифи на послуги –і уроки теорії, водіння та іспити.

Загальна вартість курсу складається з таких елементів:

уроки водіння по 45 хв: кількість залежить від здатності і готовності учня вчитися;

12 уроків водіння в особливих умовах (по 45 хв): 4 години на автомагістралі, 5 годин на місцевих дорогах і 3 години вночі – 360-720 євро;

теоретичні заняття та адміністративні витрати – середня вартість 200 євро;

навчальні матеріали: онлайн-доступ до тестів і заявок (60-80 євро).

теоретичний тест коштує 22,49 євро, практичний іспит – 116,93;

візит окуліста: близько 7 євро;

курс першої допомоги: 14,50- 40 євро;

фотографії: близько 10 євро;

заявка на отримання водійських прав в офіс дорожнього руху: 40-70 євро.

Фото: Дорожній рух в Німеччині (unsplash.com)

Правила складання іспиту з водіння

У Німеччині немає обмеження на кількість спроб для здачі іспиту з водіння. Але між спробами має минути не менше двох тижнів.

Якщо вдасться скласти іспит з теорії, то дається 12 місяців, щоб скласти практичний іспит. Якщо це не вдасться упродовж тривалого часу, треба буде повторно складати іспит з теорії.

Внесок за повторне складання теорії у 2023 році становив 22,49 євро. Стільки само доведеться платити за кожен повторний іспит.

Водночас збір за кожен практичний іспит становить близько 116,93 євро. Слід врахувати й витрати на додаткові уроки з водіння.

Якщо у екзаменатора складеться враження, що майбутній водій не може справився із іспитом, він може направити його на медико-психологічний огляд, який включає медичний огляд, бесіду з психологом та фізкультурний тест. Під час візиту перевіряється, чи не становитиме водій небезпеки для дорожнього руху. Медико-психологічний огляд коштує від 350 до 750 євро.

Фото: Парковка в Німеччині (gettyimages.com)

Якою мовою можна скласти іспит з водіння

Теоретичну частину іспиту з водіння можна скласти німецькою та 12 іноземними мовами. Зокрема:

англійська;

французька;

грецька;

арабська;

італійська;

хорватська;

польська;

португальська;

румунська;

російська;

іспанська;

турецька.

Під час практичного іспиту з водіння послугами перекладача користуватися не вийде – цей тест проводиться повністю німецькою мовою.

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