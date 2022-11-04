Визовый бан. В какие страны Европы теперь не могут попасть россияне

После многочисленных призывов запретить российским туристам въезд на территорию Евросоюза страны Балтии – Эстония, Латвия и Литва – вместе с Польшей еще 19 сентября стали первыми странами ЕС, которые ввели такой запрет.

"Учитывая военное вторжение России в Украину и вызванные этим угрозы национальной безопасности для стран, Литва совместно с Латвией, Эстонией и Польшей приняла решение об усилении контроля на въезд российских граждан", — сообщили тогда в МВД Литвы.

Далее три других страны опубликовали заявления, подтверждающие прекращение выдачи виз гражданам России и запрет на въезд тем россиянам, у которых уже были действительные визы. После этого другие страны ЕС, в том числе имеющие общую сухопутную границу с Российской Федерацией, начали вводить ограничения на въезд для российских туристов.

TRAVEL РБК-Украина собрала информацию о том, какие страны Европы ограничили въезд россиянам после стран Балтии и Польши.

Финляндия и Чехия закрыли границы для туристов из РФ

Сразу после решения стран Балтии и Польши, ощущая существенный наплыв россиян, Финляндия пошла на закрытие сухопутных границ с Россией для туристов.

Министерство иностранных дел страны объявило, что с 30 сентября будут действовать ограничения на въезд россиян на восточной границе страны, напоминает Schengenvisainfo.com.

Фото: Ограничения на въезд россиянам в той или иной степени ввели все граничащие с Россией страны ЕС (скриншот с сайта t witter.com/schengen_info)

"Принципиальным решением правительства Финляндия жестко ограничит поездки россиян в Финляндию в туристических целях. Ограничения въезда вступают в силу 30 сентября 2022 года в 00:00 и действуют до отдельного уведомления", – говорится в сообщении Министерства.

Власти страны сообщили, что транзитный проезд через страну для российских граждан с туристическими визами будет полностью прекращен, а прием заявок на визу будет строго ограничен.

С 25 октября Чехия ввела полный запрет на въезд для туристов из РФ, имеющих действительные шенгенские визы, выданные Чехией или другими странами Шенгенского соглашения. Министр иностранных дел Чехии Ян Липовский заявил, что запрет необходим, поскольку нельзя игнорировать беспощадные бомбардировки мирного населения в Украине.

Фото: Ограничение на въезд россиян ввела и Чехия (unsplash.com)

В Бельгии, Дании, Нидерландах и Словакии приостановили выдачу виз туристам

Хотя полный запрет на въезд для российских туристов на всей территории ЕС не введен, несколько стран уже приостановили выдачу всех типов шенгенских виз. Вместо них выдают только визы для гуманитарных целей или долгосрочные для студентов, сотрудников и для воссоединения семей.

Бельгия приостановила выдачу туристических виз гражданам России еще в начале июля этого года. Сейчас страна выдает визы только студентам, исследователям, одноразовые рабочие визы а также визы молодым людям, которые живут и работают в принимающих семьях.

Еще раньше Бельгии принимать заявки на краткосрочные и долгосрочные визы от россиян прекратила Дания. В настоящее время страна выдает визы только для официальных визитов. Страна также приостановила действие Соглашения об упрощении визового режима с Россией 6 сентября 2022 года.

Фото: Бельгия приостановила выдачу туристических виз гражданам России летом 2022 года (unsplash.com)

"До дальнейшего уведомления Посольство Королевства Дания в Москве приостанавливает прием заявок на территории Российской Федерации для получения краткосрочных виз и вида на жительство в Дании, за исключением официальных визитов", — говорится в сообщении дипведомства.

Нидерланды 27 апреля приостановили выдачу краткосрочных виз гражданам России после того, как сотрудники их посольства были объявлены персонами нон-грата в России. Однако страна по-прежнему рассматривает заявки на получение виз по гуманитарным соображениям и выдает разрешения на временное проживание.

"В результате решения российских властей объявить персонал консульства Нидерландов в посольстве в Москве персоной нон-грата, МИД Нидерландов вынужден был приостановить выдачу обычных шенгенских виз", — объясняют в посольстве Нидерландов в России.

Словакия также не принимает заявления на получение туристических виз граждан России. Оформление визы допускается только для отдельных категорий граждан и в экстренных случаях.

Германия и Словения ужесточили визовые условия

Германия все еще выдает визы российским туристам, но сейчас к их получению действуют достаточно жесткие ограничения. Германия упразднила соглашение об упрощении визового режима с Россией, ее власти также ввели новое требование для получения визы – подтверждение банковского счета из "проверенного банка" в ЕС.

Аутсорсинговая компания VisaMetric недавно предупредила российских клиентов, что для заявки на получение шенгенской визы в Германию будут приниматься только банковские выписки из работающего в ЕС проверенного банка.

Фото: Германия требует от россиян подтвердить счет в надежном банке ЕС (unsplash.com)

"Могут рассматриваться только актуальные выписки, выданные на имя заявителя из проверенного банка, работающего в государствах-членах ЕС. Документ должен содержать информацию о текущей сумме средств на счете/счетах. Заявитель должен предоставить соответствующие выписки из банковского счета за последние три месяца", – говорится в сообщении VisaMetric Германии.

Словения выдает визы гражданам России только при наличии действительного авиабилета на прямой рейс в страну. Билеты на поезд или автобус в качестве доказательства поездки не принимаются. Однако при этом Словения, как и остальные страны ЕС, закрыла свое небо для полетов из России.

Кипр отменяет упрощенный визовый режим с РФ

Власти Кипра объявили, что в стране больше не будут применяться упрощенные правила для граждан России, которые обращаются за туристическими визами. Так, с 1 декабря страна начнет взимать полную плату за оформление туристических виз с россиян, ранее освобожденных от визовых сборов.

Согласно новым правилам, которые вступят в силу в следующем месяце, владельцы российских паспортов должны будут заплатить 80 евро при оформлении туристической визы, за детей от 6 до 12 лет - 40 евро. Такое решение принято из-за приостановления соглашения между ЕС и Россией об упрощенном визовом режиме 12 сентября.

На Кипр, не входящий в шенгенскую зону, без национальной кипрской визы могут въезжать россияне, имеющие шенгенские визы или многократные национальные визы Румынии, Хорватии или Болгарии.

Напомним, ранее мы писали, как мобилизация влияет на гражданскую авиацию в России.

Также в Нидерландах был продлен срок пребывания украинцев до марта 2024 года.