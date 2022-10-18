Вслед за другими странами. Германия усложняет выдачу виз россиянам

Германия существенно усложнила получение виз россиянам, хоть и не запретила им въезд полностью.

Теперь при оформлении разрешения на поездку нужно предоставлять выписку из банка, работающего в ЕС. Об этом TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на сайт VisaMetric.

Это единственный визовый центр, который аккредитован представительствами Германии в РФ.

Теперь для визы в Германию в качестве финансовой гарантии необходимо предоставить выписку со счета из банка, который работает в странах Евросоюза.

"К рассмотрению могут быть приняты только актуальные выписки, выданные на имя заявителя из поддающегося проверке банка, действующего в странах-членах ЕС", - отмечается в перечне документов, которые необходимо иметь для оформления туристической визы.

Заявитель должен предоставить соответствующие выписки из банковского счета за последние 3 месяца. Это условие касается получения визы для частного или делового визита, участия в культурном, научном или спортивном мероприятии, поездки на лечение.

Фото: Информационный стенд в Берлине (gettyimages.com)

После того, как Евросоюз отменил упрощенный визовый режим для россиян, для оформления виз в Германию стали принимать только страховки, оформленные в ЕС.

Напомним, мы писали, какая страна ЕС продлила срок пребывания украинцев.