Выезд из страны. Как отказаться от временной защиты в Польше

Несмотря на войну, украинцы за границей нередко принимают решение возвращаться в Украину. Это касается и беженцев в Польше.

При окончательном выезде из страны следует отказаться от временной защиты, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на yavp.pl.

Если бежавшие от войны решают выехать из Польши сроком более 1 месяца или намерены уехать в Украину окончательно, необходимо отказаться от статуса UKR, сообщив в управление гмины. Для этого следует подать заявление на официальном бланке.

Если человек находится за пределами Польши, подать заявление можно через посредство официального представителя.

После подачи этого заявления человека со статусом PESEL UKR лишат всех прав, предоставленных в Польше в связи со временной защитой:

свободного доступа к рынку труда;

выплат на детей 500 злотых в месяц;

помощи для школьников 300 злотых;

доплаты за ясли, садики и кружки для самых молодых;

право легального пребывания в Польше не менее 4 марта 2024 года;

медицинской помощи в рамках финансирования из Национального фонда здоровья.

К слову, если беженцы из Украины выезжают из Польши сроком более 30 дней, статус UKR теряется автоматически. Однако подача такого заявления необходима, если беженцы путешествуют в пределах Шенгенской зоны. Таким образм польские органы власти смогут зарегистрировать выезд.

Фото: Беженцы на вокзале в Польше (gettyimages.com)

Если человек со временной защитой продолжит получать социальную помощь "500+" на детей в Польше после подачи заявления о своем выезде, эти средства нужно будет вернуть.

Напомним, мы писали, что украинцам нужно сделать перед возвращением из Британии.

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