Виїзд із країни. Як відмовитися від тимчасового захисту в Польщі

Попри війну українці за кордоном нерідко приймають рішення повертатися в Україну. Це стосується і біженців у Польщі.

При остаточному виїзді з країни треба відмовитися від тимчасового захисту, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на yavp.pl.

Якщо втікачі від війни вирішують виїхати з Польщі на строк понад 1 місяць або мають намір виїхати в Україну остаточно, необхідно відмовитися від статусу UKR, повідомивши управління гміни. Для цього слід подати заяву на офіційному бланку.

Якщо людина перебуває за межами Польщі, подати заяву можна за посередництвом офіційного представника.

Після подання цієї заяви людину зі статусом PESEL UKR позбавлять всіх прав, наданих у Польщі у зв'язку тимчасовим захистом:

вільного доступу до ринку праці;

виплат на дітей 500 злотих на місяць;

допомоги для школярів 300 злотих;

доплати за ясла, садочки та гуртки для наймолодших;

права легального перебування в Польщі щонайменше до 4 березня 2024 року;

медичної допомоги в рамках фінансування з Національного фонду здоров’я.

До слова, якщо біженці з України виїжджають з Польщі на строк понад 30 днів, статус UKR втрачається автоматично. Проте подання такої заяви є необхідним, якщо біженці подорожують в межах Шенгенської зони. Так польські органи влади зможуть зареєструвати виїзд.

Фото: Біженці на вокзалі в Польщі (gettyimages.com)

Якщо людина з тимчасовим захистом продовжить отримувати соціальну допомогу "500+" на дітей у Польщі після подання заяви про свій виїзд, ці кошти треба буде потрібно буде повернути.

Нагадаємо, ми писали, що українцям треба зробити перед поверненням із Британії.

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