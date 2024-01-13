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Восемь европейских авиакомпаний возобновляют рейсы в Израиль: названы даты

Суббота 13 января 2024 08:35
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Восемь европейских авиакомпаний возобновляют рейсы в Израиль: названы даты Фото: Рейсы в Израиль (коллаж РБК-Украина)
Автор: Ольга Маджумдар

Восемь европейских авиакомпаний готовятся частично возобновить рейсы в Израиль в ближайший месяц. Работа маршрутов будет зависеть от ситуации с безопасностью.

Какие авиаперевозчики будут летать в Израиль в ближайшее время, РБК-Украина сообщает со ссылкой на schengenvisainfo.com.

Какие авиакомпании возобновят полеты в Израиль в январе

По данным Администрации аэропортов Израиля, в январе и начале февраля восемь иностранных авиакомпаний планируют частично возобновить рейсы в Израиль. Три авиаперевозчика готовятся запустить определенные маршруты в январе: Air France, Bluebird Airways и Bulgaria Air. Еще четыре авиакомпании – TUS, Transavia, LOT и Vueling – хотят вернуть часть рейсов также в течение месяца. В начале февраля Air Europa намерена возобновить рейсы в Мадрид.

В то же время, авиакомпании будут следить за развитием событий в сфере безопасности. Если ситуация ухудшится, авиаперевозчики могут пересмотреть свои планы и снова приостановить полеты в Израиль.

Восемь европейских авиакомпаний возобновляют рейсы в Израиль: названы даты

Фото: Самолет авиакомпании Swiss в аэропорту Тель-Авива (flickr.com/Chris Hoare)

В начале этой недели рейсы в эту страну возобновила Lufthansa Group, включая дочерние компании SWISS и Austrian Airlines. Это также касается Tarom из Румынии и Aegean Airlines из Греции.

Какие авиакомпании отменили или сократили рейсы в Израиль

После обострения конфликта в октябре 2023 года некоторые авиакомпании отменили или сократили рейсы в международный аэропорт Тель-Авива имени Бен-Гуриона. В частности: Wizz Air, LOT Polish Airlines, Air India, Turkish Airlines, American Airlines, Delta Air Lines, Egypt Air, Air Canada, Emirates, Air France, KLM, Lufthansa, Finnair, Norwegian Air, TAP.

В это время ограниченное количество рейсов выполняли израильские авиакомпании El Al, Israir и Arkia. Также некоторые иностранные авиакомпании продолжали свои рейсы в Израиль в течение всего конфликта – Flydubai, Ethiopian Airlines и Etihad Airways.

Восемь европейских авиакомпаний возобновляют рейсы в Израиль: названы датыФото: Самолет израильской авиакомпании El Al (pixabay.com)

Как сократился пассажиропоток в аэропорту Тель-Авива

Число пассажиров в аэропорту имени Бен-Гуриона сократилось почти вдвое. В октябре 2023 года через воздушные ворота прошли 1 млн 172 тысячи международных пассажиров – на 41% меньше, чем в октябре 2022 года. С другой стороны, количество рейсов в октябре 2023 года было на 28,9% меньше, чем в октябре 2022 года.

Восемь европейских авиакомпаний возобновляют рейсы в Израиль: названы датыФото: Пассажиры в аэропорту Бен-Гуриона (unsplash.com)

Несмотря на ситуацию, аэропорт Тель-Авива продолжает работать, и в последние недели сообщается о небольшом росте ежедневного пассажиропотока.

Напомним, мы писали, что крупные европейские авиакомпании возобновили полеты в Израиль. Рейсы выполняются из Германии, Австрии и Швейцарии.

Также мы рассказывали, что пока небо Украины закрыто для гражданских рейсов, украинские авиакомпании создали хаб в аэропорту Кишинева. Самолеты выполняют рейсы по заказу молдавских авиакомпаний.

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