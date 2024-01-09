Крупные европейские авиакомпании возобновляют полеты в Израиль: откуда будут рейсы

Три крупные европейские авиакомпании возобновляют регулярные рейсы в Израиль после трехмесячного перерыва. Полеты будут из Германии, Австрии и Швейцарии.

Пока запланировано 20 рейсов в неделю в Израиль из европейских аэропортов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на avianews.com.

Немецкая авиакомпания Lufthansa вместе с дочерними авиакомпаниями Austrian Airlines и Swiss с 8 января 2024 года возобновляет регулярные рейсы в Израиль. Они были приостановлены 9 октября 2023 года после обострения конфликта в регионе.

Первый самолет авиакомпании Lufthansa вылетел 8 января в Тель-Авив из Мюнхена. Также вчера авиалайнер Swiss совершил рейс в Тель-Авив из Цюриха. Рейс Austrian Airlines в Тель-Авив из Вены запланирован на 9 января.

В Lufthansa планируют совместно с дочерними компаниями совершать пока по 20 рейсов в неделю. Это треть от предыдущего количества полетов.

С авиакокомпанией Lufthansa можно будет полететь на маршруте Мюнхен – три раза в неделю, а из Франкфурта в Тель-Авив – четыре раза в неделю. У авиакомпании Swiss будет пять еженедельных рейсов из Цюриха в Тель-Авив, а в Austrian Airlines – 8 перелетов из Вены.

"Такое расписание предлагает хорошие стыковки из Израиля в Северную Америку и обратно через хабы во Франкфурте, Мюнхене, Вене и Цюрихе", – объяснили в Lufthansa.

Между тем, европейские лоукостеры Wizz Air и Ryanair пока не планируют возвращать полеты в Израиль. У Ryanair отменены все рейсы в эту страну до конца января, у Wizz Air – до марта.

Напомним, мы писали, что аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве продолжает работу, несмотря на военную ситуацию в стране. Рейсы выполняют все израильские и некоторые международные авиакомпании.

Также мы рассказывали, что пока небо Украины закрыто для гражданских рейсов, украинские авиакомпании создали хаб в аэропорту Кишинева. Самолеты выполняют рейсы по заказу молдовских авиакомпаний.

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