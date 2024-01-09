ua en ru
Вт, 09 января News Daily Styler Travel
Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Крупные европейские авиакомпании возобновляют полеты в Израиль: откуда будут рейсы

Вторник 09 января 2024 12:02
UA EN RU
Крупные европейские авиакомпании возобновляют полеты в Израиль: откуда будут рейсы Фото: Самолет авиакомпании Swiss в аэропорту Тель-Авива (flickr.com/Chris Hoare)
Автор: Ольга Маджумдар

Три крупные европейские авиакомпании возобновляют регулярные рейсы в Израиль после трехмесячного перерыва. Полеты будут из Германии, Австрии и Швейцарии.

Пока запланировано 20 рейсов в неделю в Израиль из европейских аэропортов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на avianews.com.

Немецкая авиакомпания Lufthansa вместе с дочерними авиакомпаниями Austrian Airlines и Swiss с 8 января 2024 года возобновляет регулярные рейсы в Израиль. Они были приостановлены 9 октября 2023 года после обострения конфликта в регионе.

Первый самолет авиакомпании Lufthansa вылетел 8 января в Тель-Авив из Мюнхена. Также вчера авиалайнер Swiss совершил рейс в Тель-Авив из Цюриха. Рейс Austrian Airlines в Тель-Авив из Вены запланирован на 9 января.

В Lufthansa планируют совместно с дочерними компаниями совершать пока по 20 рейсов в неделю. Это треть от предыдущего количества полетов.

С авиакокомпанией Lufthansa можно будет полететь на маршруте Мюнхен – три раза в неделю, а из Франкфурта в Тель-Авив – четыре раза в неделю. У авиакомпании Swiss будет пять еженедельных рейсов из Цюриха в Тель-Авив, а в Austrian Airlines – 8 перелетов из Вены.

"Такое расписание предлагает хорошие стыковки из Израиля в Северную Америку и обратно через хабы во Франкфурте, Мюнхене, Вене и Цюрихе", – объяснили в Lufthansa.

Между тем, европейские лоукостеры Wizz Air и Ryanair пока не планируют возвращать полеты в Израиль. У Ryanair отменены все рейсы в эту страну до конца января, у Wizz Air – до марта.

Напомним, мы писали, что аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве продолжает работу, несмотря на военную ситуацию в стране. Рейсы выполняют все израильские и некоторые международные авиакомпании.

Также мы рассказывали, что пока небо Украины закрыто для гражданских рейсов, украинские авиакомпании создали хаб в аэропорту Кишинева. Самолеты выполняют рейсы по заказу молдовских авиакомпаний.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Израиль аеропорт Lufthansa Авиасообщение Тель-Авив
Отдых в Украине
Мнения
Елена Чернега
На шаг впереди. Как Украина вышла в мировые лидеры в цифровизации культуры
Елена Чернега
эксперт по виртуальному туризму
Артур Лупашко
Отпуск во время войны. Как украинцы выбирают места для отдыха
Артур Лупашко
основатель и СЕО сети Ribas Hotels Group
Антон Тараненко
Собственная вилла на Бали. Сколько стоит самое выгодное жилье на известном острове
Антон Тараненко
основатель международной девелоперской компании ANTA Group
Анастасия Коваль
Жизнь без паспорта. Чем грозит отсутствие документов во время войны
Анастасия Коваль
аналитик направления правовой помощи лицам без гражданства БФ "Право на захист"
Все мнения