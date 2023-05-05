Нет приватности и уборных. На что жалуются переселенцы в приютах в Украине
Около 100 тысяч переселенцев в Украине проживают в 4000 приютах. В большинстве мест компактного размещения люди остаются надолго.
Бежавшим от войны нередко приходится жить в ненадлежащих условиях. На что жалуются переселенцы в коллективных центрах, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на evacuation.city.
О проблемах и потребностях внутренне перемещенных лиц рассказала менеджер исследований в гуманитарной инициативе RICH Анастасия Фетисова во время конференции "Право на достоинство в местах компактного поселения". На мероприятии презентовали ряд исследований мест проживания ВПЛ.
Людей в более безопасных регионах поселили в общежитиях, санаториях, школах, детсадах, модульных городках.
Одна из проблем приютов, на которые жалуются переселенцы – отсутствие зон для совместного времяпровождения и нехватка частных помещений. Например:
- общие зоны отдыха взрослых есть только в 61% приютов;
- общие игровые зоны для детей – в 58%;
- общее место для приема пищи – в 68% коллективных центрах.
- комнаты для одной семьи есть только у 69% приютов;
- отдельные и общие комнаты на две семьи есть у 44% центров;
- только общие комнаты предлагаются в 8% приютов.
Фото: Модульный городок во Львове (gettyimages.com)
При этом жители мест компактного поселения чаще всего жалуются на такие условия:
- отсутствие игровых площадок;
- нет приватности в спальной зоне;
- душевые и уборные кабины не отделены;
- туалеты и души отсутствуют;
- кухонных помещений не хватает.
В почти половине приютов (45%) есть потребность в ремонте санузлов:
- у 13% есть проблемы с водоотводом;
- в 3% отсутствует горячая вода.
Отмечается, что 84% руководителей приютов рассматривают жалобы на условия в приютах самостоятельно. В 21% мест компактного размещения с переселенцев взимают деньги на оплату коммунальных услуг, хотя эти расходы компенсирует государство.
Напомним, мы писали, что на западе Украины готовят квартиры для переселенцев.