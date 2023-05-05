Нет приватности и уборных. На что жалуются переселенцы в приютах в Украине

Около 100 тысяч переселенцев в Украине проживают в 4000 приютах. В большинстве мест компактного размещения люди остаются надолго.

Бежавшим от войны нередко приходится жить в ненадлежащих условиях. На что жалуются переселенцы в коллективных центрах, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на evacuation.city.

О проблемах и потребностях внутренне перемещенных лиц рассказала менеджер исследований в гуманитарной инициативе RICH Анастасия Фетисова во время конференции "Право на достоинство в местах компактного поселения". На мероприятии презентовали ряд исследований мест проживания ВПЛ.

Людей в более безопасных регионах поселили в общежитиях, санаториях, школах, детсадах, модульных городках.

Одна из проблем приютов, на которые жалуются переселенцы – отсутствие зон для совместного времяпровождения и нехватка частных помещений. Например:

общие зоны отдыха взрослых есть только в 61% приютов;

общие игровые зоны для детей – в 58%;

общее место для приема пищи – в 68% коллективных центрах.

комнаты для одной семьи есть только у 69% приютов;

отдельные и общие комнаты на две семьи есть у 44% центров;

только общие комнаты предлагаются в 8% приютов.

Фото: Модульный городок во Львове (gettyimages.com)

При этом жители мест компактного поселения чаще всего жалуются на такие условия:

отсутствие игровых площадок;

нет приватности в спальной зоне;

душевые и уборные кабины не отделены;

туалеты и души отсутствуют;

кухонных помещений не хватает.

В почти половине приютов (45%) есть потребность в ремонте санузлов:

у 13% есть проблемы с водоотводом;

в 3% отсутствует горячая вода.

Отмечается, что 84% руководителей приютов рассматривают жалобы на условия в приютах самостоятельно. В 21% мест компактного размещения с переселенцев взимают деньги на оплату коммунальных услуг, хотя эти расходы компенсирует государство.

Напомним, мы писали, что на западе Украины готовят квартиры для переселенцев.