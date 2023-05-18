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Выплаты украинцам начинает еще одна международная организация: кто может получить

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Четверг 18 мая 2023 18:24
Выплаты украинцам начинает еще одна международная организация: кто может получить Фото: Выплаты украинцам (РБК-Украина)
Автор: Ольга Маджумдар

Международная организация CARE Ukraine начала регистрацию на предоставление многоцелевой денежной помощи для переселенцев. Сумма выплат – 6600 грн на человека, по 2200 грн в течение 3 месяцев.

Получить денежную помощь могут ВПЛ в 3 областях, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на страницу организации.

Кто может получить денежную помощь: условия

Выплаты предназначены дляназначены переселенцев, вынужденным переехать из 10 областей: Донецкой, Запорожской, Луганской, Днепропетровской, Киевской, Сумской, Николаевской, Черниговской, Херсонской и Харьковской.

Подавать заявку на помощь могут ВПЛ, зарегистрированные в таких общинах:

  • Одесская область – из Болградской, Криничненской, Подольской, Городненской, Васильевской, Куяльницкой и Кубейской ОТГ;
  • Винницкая область – из Липовецкой, Погребищенской, Могилев-Подольской ОТГ;
  • Ивано-Франковская область – из Косовской, Верховинской, Богородчанской ОТГ.

При этом учитываются критерии уязвимости:

  • многодетные семьи, в составе которых трое и более детей;
  • лица с инвалидностью (I-II группа);
  • неполные семьи, в которых один взрослый (отец/мать) самостоятельно содержит и заботится о ребенке или детях;
  • люди в возрасте от 60 лет;
  • семьи, члены которых страдают хроническими заболеваниями;
  • семьи с беременными и кормящими женщинами.

Выплаты украинцам начинает еще одна международная организация: кто может получитьФото: Помощь предназначена для уязвимых категорий переселенцев (gettyimages.com)

Как зарегистрироваться на помощь: необходимые документы

Для того чтобы зарегистрироваться, переселенцам в указанных областях следует подготовить пакет документов:

  • паспорт гражданина Украины;
  • идентификационный код;
  • справку ВПЛ;
  • свидетельство о рождении детей;
  • документы, подтверждающие статус (удостоверения, справки о заболеваниях, инвалидности);
  • банковские реквизиты

Такие документы должны быть представлены на каждого члена семьи.

Регистрация будет проходить на местах в такие дни:

  • Богородчанская община – 24-25 мая в пгт. Богородчаны, ул. Т. Шевченко, 65 (Дом культуры) – с 9:00 до 17:00;
  • Липовецкая община – 16-18 мая в г. Липовец, ул. В. Липковского, 30 (ЦНАП) – с 9:00 до 17:00;
  • Могилев-Подольский община – 22-26 мая в г. Могилев-Подольский, ул. Киевская, 28/2 (библиотека) – с 9:00 до 17:00;
  • Погребищенская община – 19-21 мая 2023 г. в г. Погребище, ул. Кооперативная, 32 (публичная библиотека) – с 9:00 до 17:00;
  • Болградская, Васильевская Криничненская, Городненская и
  • Кубейская община – 6-18 мая в г. Болград, ул. Почтовая, д.30 – с 8:00 до 17:00;
  • Подольская и Куяльницкая общины – 15-19 мая в г. Подольск, ул. Шевченко, 34/1 – с 9:00 до 17:00;
  • Верховинская община – 23-24 мая в пгт. Верховина, ул. И. Франко, 3 – с 9:00 до 17:00;
  • Косовская община – 22-25 мая в с. Смодна, ул. Независимости, 48 – с 9:00 до 17:00.

Напомним, мы писали, на что жалуются переселенцы в убежищах в Украине.

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