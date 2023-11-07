Не только из Украины. В стране ЕС растет количество украинских беженцев

В Нидердандах растет количество украинцев, приехавших получить убежище. Среди них немало и тех, кто уже проживал в другой стране Европы.

Из-за большого потока людей мест в приютах уже не хватает, сообщает РБК-Украина со ссылкой на nos.nl.

Мест почти не осталось

Число украинских беженцев, прибывающих в Нидерланды, продолжает расти. Люди бегут от войны в Украине, но в последнее время все больше украинцев прибывает из других европейских стран, в частности, из Польши.

С 26 августа по 27 октября в центральный пункт регистрации украинцев Jaarbeurs прибыли 2345 человек. Больше всего приехали непосредственно из Украины (1606 человек) и Польши (353 беженца). 316 украинцев приехали из других стран.

На фоне роста потока беженцев жилья уже не хватает. Уровень заполненности приютов для экстренного размещения достиг 99,3%. Сейчас в Нидерландах проживают 102 тысяч украинцев, из них 83 тысяч размещены в муниципальных приютах.

Отмечается, что украинцы сначала ехали в Нидерланды в поисках безопасности, а теперь все чаще намерены работать. Норвежские работодатели активно ищут украинцев на работу через соцсети. В описаниях вакансий отмечается, что жильем их обеспечат муниципалитеты. Для этого необходимо иметь временную защиту.

Фото: Украинские беженцы в Нидерландах (gettyimages.com)

Приезжают из других стран в поисках работы

В то же время в стране отмечают, что в последнее время стали приезжать все больше украинских мужчин от 18 лет. Значительная часть из них находились в Европе длительное время. Согласно правилам, Директива о временной защите распространяется на людей, выехавших из Украины после 26 ноября 2021 года (90 дней до начала войны).

"Сначала мы видели много женщин. Потом появились женщины с детьми. В последнее время мы также видим, что появились и мужчины. Конечно, наши сердца обращены к наиболее уязвимым слоям населения. И мы беспокоимся, останется ли место для этих уязвимых. Поскольку приток сейчас идет настолько быстро, что мы уже не справляемся в национальном масштабе", – отметил директор по безопасности Утрехтского региона Яап Донкер.

Около трети людей, которые регистрируются для поиска работы, раньше жили в другой стране длительное время. Около 15% людей, подавших заявления с августа, до этого проживали в Польше.

Отмечается, что большинство мужчин просят идентификационный номер сразу по прибытии, чтобы иметь возможность работать.

На практике работающим украинцам редко уменьшают выплаты на проживание в Нидерландах. Но уже со 2 ноября муниципалитеты Кранендонка требуют от проживающих в приютах и работающих платить 190 евро в месяц. В Министерстве юстиции также сообщили, что изучают возможность оплаты за жилье для работающих украинцев.

Ранее мы писали, что Нидерланды относятся странам, где больше всего украинских беженцев нашли работу. Уровень занятости среди трудоспособных украинцев в этой стране – 46%.

Также в Нидерландах били тревогу из-за роста потока украинских беженцев. Чиновники выступают за сокращение прожиточного минимума для украинцев, чтобы снизить привлекательность страны для убежища.

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