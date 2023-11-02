В Германии одобрили упрощение трудоустройства беженцев: детали

Правительство Германии приняло решение об упрощении процедур трудоустройства для беженцев. В пакете изменений говорится и об ускоренной интеграции украинцев на немецкий рынок труда.

Соответствующие изменения в законодательство о пребывании иностранцев в стране были одобрены 1 ноября, сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Иностранцы, которые просят о международной защите или имеют отсроченную депортацию, получат более легкий доступ к рынку труда. В частности, запрет на работу для людей в пунктах приема мигрантов будет действовать 6 месяцев вместо 9.

Упрощение процедуры трудоустройства касается и украинских беженцев. Власти Германии предлагают меры по ускорению интеграции украинцев, которые бежали от войны, на рынке труда страны. Для этого ослабят требования к владению немецким языком и предложат дополнительное обучение.

Среди более 1 млн украинских беженцев – 52% трудоспособны. По последним данным, трудоустроены 196,7 тысячи, но 42 тысячи из них работают на работах, не предполагающих уплату взносов на социальное страхование.

"Языковой барьер снижается. Пора идти работать", – заявил министр труда Хубертус Хайль на пресс-конференции 18 октября.

Тогда министр провозгласил об изменении подхода правительства к трудоустройству беженцев, имеющих реальную перспективу остаться в стране на длительный срок, но акцент был сделан именно на украинках.

На следующий день канцлер ФРГ Олаф Шольц также заявил:

"Мы переходим к широкомасштабным действиям для того, чтобы украинские граждане, находящиеся в Германии, теперь все вышли бы на немецкий рынок труда".

По данным правительства, недавно языковые курсы закончили более 100 тысяч беженцев из Украины, еще примерно столько же завершат обучение в ближайшие месяцы.

Напомним, мы писали, что Германия хочет ускорить интеграцию украинцев на рынке труда. В правительстве назвали ключевые шаги. В частности, компании будут убеждать нанимать беженцев, еще несовершенно знающих язык.

Между тем украинские беженцы в Германии все больше устраиваются работать после длительного пребывания в этой стране. Почти половина из них имеют высокую квалификацию для выполняемой работы.

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