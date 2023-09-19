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Положения утрачивают силу. В Польше могут свернуть выплаты украинцам

Вторник 19 сентября 2023 15:05
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Положения утрачивают силу. В Польше могут свернуть выплаты украинцам Фото: Помощь украинцам в Польше (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Льготы для украинских беженцев в Польше могут быть отменены. Соответствующие положения утрачивают силу в начале следующего года, а решение об их продлении еще не принималось.

Об этом заявил спикер польского правительства Петр Мюллер, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на businessinsider.com.pl.

В эфире Polsat News политика спросили о социальных выплатах гражданам Украины, приехавшим в Польшу после 24 февраля 2022 года.

"Регламент является временным и утрачивает силу в начале следующего года. Ничто не является постоянным, только на период продолжающегося вооруженного конфликта, а положения просто утрачивают силу в начале следующего года. На данный момент нет решения о продлении тех вещей, которые есть в законе", – сказал представитель правительства.

По его мнению, "эти положения не будут расширены в значительной степени". Он отметил необходимость более широкого привлечения международного сообщества к помощи гражданам Украины, которые находятся за пределами своей страны.

С начала полномасштабного вторжения Польша ввела широкую программу поддержки беженцев из Украины: единовременные выплаты новоприбывшим 300 злотых (2550 грн), бесплатное жилье и питание в течение 120 дней, бесплатная медицина и образование для детей, доступ к рынку труда. Также – ежемесячные выплаты для детей до 18 лет в 500 злотых (4250 грн) и другие виды "детской" помощи.

Напомним, мы писали, почему отношение поляков к украинским беженцам ухудшается.

Также мы рассказывали, как восстановить статус UKR в Польше после пересечения границы.

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