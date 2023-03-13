Выплаты и работа. Что известно об окончании программы CUAET в Канаде

По программе CUAET в Канаду прибыли уже более 150 тысяч украинцев. Она официально действует до 31 марта 2023 года.
Продолжат ли принимать граждан Украины в Канаде после этой даты и на каких условиях, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на ответ миграционного офицера автору блога "Канада – моя история".
Многие украинцы подали документы на оформление визы в Канаду, некоторые еще планируют это сделать. Между тем людей интересует, что изменится после 31 марта относительно программы CUAET (канадско-украинское разрешение на экстренные поездки).
Об этом автор YouTube-канала спросил миграционного офицера, позвонив в Министерство по вопросам иммиграции, беженства и гражданства Канады (IRCC). На вопрос о том, что ждет украинца, который собирается подавать документы на визу в ближайшее время, он получил следующие ответы:
Советы о том, что делать по прибытии в Канаду, можно найти на сайте правительства.
Напомним, мы писали, в каких странах нужно продолжать временную защиту.
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