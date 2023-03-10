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Не автоматически. В каких странах нужно продлевать временную защиту

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Пятница 10 марта 2023 18:18
Не автоматически. В каких странах нужно продлевать временную защиту Фото: Украинцы в Чехии (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Через год войны в ЕС оценили результаты действия Директивы о временной защите в странах Европы. Выводы представлены в отчете Агентства Европейского Союза по вопросам убежища (EUAA).

Как страны ЕС будут предоставлять убежище украинцам в 2023 году, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на schengenvisainfo.com.

В отчете говорится, что одними из самых важных результатов стало тесное сотрудничество стран в вопросах приема украинцев. Например, государства ЕС, граничащие с Украиной – Румыния, Венгрия, Словакия и Польша – стали едиными пунктами обслуживания, где регистрировались лица, ищущие временной защиты.

Несколько государств ввели цифровые разрешения, которые позволили упростить продление срока действия и снизить затраты – например, Польша и Литва.

Многие страны автоматически продлят срок действия вида на жительство еще на год до 4 марта 2024 года. Такой анонс сделали:

  • Австрия;
  • Норвегия;
  • Финляндия;
  • Бельгия;
  • Словакия.

С другой стороны, в некоторых странах, граждане Украины и лица, подпадающие под действие Директивы о временной защите, должны записаться на прием для продления временной защиты. Это будет подтверждением, что беженцы остаются в этих странах:

  • Чехия;
  • Эстония;
  • Франция;
  • Исландия;
  • Швеция;
  • Мальта.

Не автоматически. В каких странах нужно продлевать временную защитуФото: Регистрация беженцев во Франции (gettyimages.com)

Большинство украинских получателей временной защиты были размещены в Германии, Польше, Чехии, Италии и Испании.

В Еврокомиссии подчеркнули, что в зависимости от ситуации защита для украинцев может быть дополнительно продлена до 2025 года.

Напомним, мы писали, что Венгрия автоматически продлила временную защиту украинцам до 2024 года.

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