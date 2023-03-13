Виплати і робота. Що відомо про закінчення програми CUAET в Канаді

За програмою CUAET в Канаду прибули вже понад 150 тисяч українців. Вона офіційно діє до 31 березня 2023 року.
Чи продовжать приймати громадян України в Канаді після цієї дати і на яких умовах, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на відповідь міграційного офіцера автору блогу "Канада – моя історія".
Чимало українців подали документи на оформення візи в Канаду, дехто ще планує це зробити. Між тим, людей цікавить, що зміниться після 31 березня стосовно програми CUAET (канадсько-український дозвіл на екстрені поїздки).
Про це автор YouTube-каналу запитав у міграційного офіцера, зателефонувавши в Міністерство з питань імміграції, біженства та громадянства Канади (IRCC). На запитання про те, що чекає українця, який збирається подавати документи на візу найближчим часом, він отримав такі відповіді:
Поради про те, що робити після прибуття в Канаду, можна знайти на сайті уряду.
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