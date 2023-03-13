Виплати і робота. Що відомо про закінчення програми CUAET в Канаді

За програмою CUAET в Канаду прибули вже понад 150 тисяч українців. Вона офіційно діє до 31 березня 2023 року.

Чи продовжать приймати громадян України в Канаді після цієї дати і на яких умовах, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на відповідь міграційного офіцера автору блогу "Канада – моя історія".

Чимало українців подали документи на оформення візи в Канаду, дехто ще планує це зробити. Між тим, людей цікавить, що зміниться після 31 березня стосовно програми CUAET (канадсько-український дозвіл на екстрені поїздки).

Про це автор YouTube-каналу запитав у міграційного офіцера, зателефонувавши в Міністерство з питань імміграції, біженства та громадянства Канади (IRCC). На запитання про те, що чекає українця, який збирається подавати документи на візу найближчим часом, він отримав такі відповіді:

на 9 березня офіційна інформація така: програма CUAET поки не продовжена і діятиме до 31 березня 2023 року;

отримати 3-річний дозвіл на роботу (work permit) можна у випадку, якщо подати на візу до 31 березня, навіть якщо її схвалення прийде пізніше цієї дати;

щоб мати одноразову виплату 3000 доларів, українці мають отримати візу до 31 березня , а в'їхати і податися на цю допомогу треба до 30 червня 2023 року ;

, а в'їхати і податися на цю допомогу треба до ; всі програми від федерального уряду (наприклад, зустріч в аеропорту) закінчуються 31 березня;

все, що стосується безкоштовного житла, медичного страхування, безкоштовні курси англійської мови – не закінчується 31 березня, бо залежить від провінційного уряду.

Фото: Підтримка українців залишиться на рівні провінцій (gettyimages.com)

Поради про те, що робити після прибуття в Канаду, можна знайти на сайті уряду.

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