Выплаты до 9000 грн от Германии для украинцев: кто сможет получить

Германия ввела новую финансовую помощь для беженцев из Украины. Общая сумма выплат может достигать 9000 гривен.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на немецкий Центр занятости (Jobcenter).

Кто может получить дополнительные выплаты

Финансовую помощь могут получить все украинцы, которые были вынуждены покинуть свой дом из-за войны. Основная цель такого замысла – помочь беженцам в поиске работы и улучшить их профессиональные квалификации. Теперь центры занятости будут выплачивать украинцам дополнительно 150 евро вместе с прохождением курсов повышения квалификации.

Если граждане Украины хотят участвовать в программах поддержки поиска работы, им будут предоставлять еще 75 евро дополнительно к основным выплатам. Таким образом, общая сумма пособия будет составлять 225 евро (около 9 тысяч гривен).

Кроме финансовой помощи и курсов повышения квалификации, украинцы в Германии могут получить возможность получить профессиональное образование. Тогда финансовая помощь будет предоставляться, чтобы обеспечить надлежащий уровень жизни граждан. Сообщается, что профессиональную квалификацию украинцы смогут улучшить и получить полное среднее образование в течение трех лет.

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