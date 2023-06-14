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Компенсации и документы. Как переселенцам получить бесплатную помощь юристов

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Среда 14 июня 2023 13:29
Компенсации и документы. Как переселенцам получить бесплатную помощь юристов Фото: Бесплатная правовая помощь (facebook.com/Ukraine.Legal.Aid)
Автор: Катерина Гончарова

Украинцы, в том числе переселенцы, имеют право на бесплатную юридическую помощь. Многие проблемы нужно решить в частности тем, кто проживает на освобожденных от оккупантов территориях: восстановить утраченные документы, получить компенсацию за поврежденное имущество и так далее.

Как переселенцам и жителям освобожденных территорий получить бесплатную помощь юриста, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на инструкцию от портала БПG (Бесплатной правовой помощи).

Кто имеет право на бесплатную помощь юристов

Среди наиболее часто задаваемых вопросов, с которыми к юристам обращаются жители освобожденных территорий, – восстановление утраченных документов.

"Специалисты посоветуют, куда именно необходимо обратиться, чтобы получить новый документ, расскажут, какие бумаги следует собрать для оформления нового паспорта или восстановления правоустанавливающих документов на недвижимое имущество", – говорится в публикации.

Еще один частый вопрос – о компенсации за разрушенное или поврежденное имущество. Юристы расскажут, как зафиксировать повреждение и куда подать заявление.

"Все граждане Украины и лица, находящиеся под юрисдикцией Украины, могут получить юридические консультации и разъяснения законодательства (первичную правовую помощь) в системе бесплатной правовой помощи", – говорят специалисты системы БПД.

На бесплатное сопровождение и представительство интересов в судах и других органах (вторичная правовая помощь) имеют право:

  • ВПЛ;
  • малообеспеченные лица (с доходом менее 2 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц);
  • люди с инвалидностью;
  • ветераны войны и члены семей погибших (умерших) ветеранов войны, члены семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины;
  • потерпевшие от уголовных правонарушений против половой свободы и половой неприкосновенности, потерпевшие от пыток или жестокого обращения во время военных действий или вооруженного конфликта;
  • люди, пострадавшие от домашнего насилия;
  • дети (лица несовершеннолетнего возраста).

Компенсации и документы. Как переселенцам получить бесплатную помощь юристовФото: Одни из частых вопросов к юристам – восстановление документов и компенсация за разрушенное жилье (facebook.com/Ukraine.Legal.Aid)

Как получить бесплатную правовую помощь

  • можно позвонить в контактный центр системы БПД 0800213103 (звонки со стационарных и мобильных телефонов бесплатные); номер для звонков из-за границы +38 (044) 363 10 41 (стоимость звонка из-за границы – по тарифам оператора связи). Юристы на связи в будни с 8:00 до 18:00;
  • также можно позвонить в контакт-центр системы бесплатной правовой помощи с помощью Telegram https://t.me/+380677213103;
  • обратиться в письменном виде в Telegram-чат https://t.me/LegalAidUkraineBot (кнопка "Получить консультацию");
  • обратиться лично в одно из бюро правовой помощи, которые созданы и функционируют по всей территории Украины (адреса бюро перечислены узнать по ссылке: https://bit.ly/bpd_buro).

Чтобы получить бесплатную вторичную правовую помощь, необходимо подать в ближайшее по расположению бюро правовой помощи обращение и документы, подтверждающие соответствующий статус личности.

Ранее сообщалось, как переселенцам уволиться с работы: инструкция.

Также юрист рассказал РБК-Украина, как получить наследство в Украине без возвращения из-за границы.

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