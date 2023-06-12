На жилье и поиск работы. Британия выделит 150 млн фунтов беженцам из Украины

Великобритания выделит 150 миллионов фунтов стерлингов в помощь украинским беженцам, чтобы решить проблему проживания.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.

Украинцам, которые сейчас вынужденно проживают в Великобритании, будут помогать с жильем по новой схеме финансирования, а деньги будут поступать в местные советы по всей стране. Денежные средства будут направлены на то, чтобы помочь украинцам арендовать жилье и найти работу.

Сообщается, что финансирование будет распределено по стране в соответствии с количеством проживающих там украинцев: 109 миллионов фунтов стерлингов для Англии, 30 миллионов фунтов стерлингов для Шотландии, 8 миллионов фунтов стерлингов для Уэльса и около 2 миллионов фунтов стерлингов для Северной Ирландии.

"К сожалению, боевые действия в Украине не имеют признаков скорого прекращения, поэтому мы призываем больше людей предоставить убежище украинцам, и одновременно предоставляем дополнительное финансирование советам, чтобы поддержать их в вопросах долгосрочного жилья", – отметила ответственная за эти вопросы Фелисити Бьюкан.

С начала российского вторжения в феврале 2022 года более 124 000 украинцев переехали в Соединенное Королевство по схеме Homes for Ukraine. Около половины граждан трудоспособного возраста уже нашли работу в стране.

"Мы приветствуем такое заявление, которое признает приверженность спонсоров и местных властей в трудные экономические времена и предоставит дополнительную поддержку и успокоение украинским семьям в период, когда они восстанавливают свою жизнь и стремятся преодолеть травму войны", – говорит Петр Ревко, член Ассоциации. украинцев в Великобритании.

Многие люди, принимающие решение вернуться в Украину из Британии, интересуются, как правильно завершить дела перед отъездом. Мы писали, что нужно сделать беженцам перед выездом из Британии.

Также Швейцария предоставляет украинцам деньги на возвращение домой. Выплачиваемые суммы составляют около 500 швейцарских франков (около 500 евро) на взрослого и 250 франков на ребенка.

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