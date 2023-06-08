Выплаты 150 евро. Украинцы в Германии могут получить дополнительные деньги от Jobcenter

В 2023 году в Германии изменился принцип предоставления помощи по безработице, которую получают украинские беженцы. Вместо скорейшего трудоустройства действует подход, что обучение важнее временной работы.
С 1 июля 2023 года центры занятости будут предлагать повышение квалификации с дополнительными выплатами в 150 евро, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на handbookgermany.de.
Получатели помощи Bürgergelds имеют право на дальнейшее профессиональное образование, это касается и украинских беженцев. Обучение будет финансироваться государством по программе "Участие на рынке труда" (Teilhabe am Arbeitsmarkt).
С 1 июля 2023 года центры занятости могут делать дополнительные предложения, чтобы украинцы смогли получить хорошую квалификацию:
Предложения по дальнейшему образованию не предоставляются автоматически. Следует обратиться за консультацией, при каких условиях центр занятости оплатит дальнейшее профессиональное обучение.
Напомним, мы писали, что украинцам в Германии придется проводить техосмотр своих автомобилей.
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