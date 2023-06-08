Выплаты 150 евро. Украинцы в Германии могут получить дополнительные деньги от Jobcenter

В 2023 году в Германии изменился принцип предоставления помощи по безработице, которую получают украинские беженцы. Вместо скорейшего трудоустройства действует подход, что обучение важнее временной работы.

С 1 июля 2023 года центры занятости будут предлагать повышение квалификации с дополнительными выплатами в 150 евро, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на handbookgermany.de.

Получатели помощи Bürgergelds имеют право на дальнейшее профессиональное образование, это касается и украинских беженцев. Обучение будет финансироваться государством по программе "Участие на рынке труда" (Teilhabe am Arbeitsmarkt).

С 1 июля 2023 года центры занятости могут делать дополнительные предложения, чтобы украинцы смогли получить хорошую квалификацию:

догнать свою профессиональную квалификацию и окончить среднее образование. Это можно сделать в течение 3 лет. В этом случае обучение будет финансироваться центром занятости (Jobcenter);

поддержку в приобретении базовых навыков (например, по чтению, математике или работе с ИТ-технологиями);

при дальнейшем обучении для получения профессиональной квалификации (Weiterbildung) можно получать ежемесячное пособие в размере 150 евро;

если человек захочет участвовать в программах, особенно поддерживающих в поиске работы с долгосрочной перспективой, то может получить доплату к помощи Bürgergeld в размере 75 евро в месяц (Bürgergeld-Bonus).

кроме того, есть возможность получить интенсивную поддержку – тренинг. Это новое предложение центра занятости. Его могут проводить дома, чтобы человек мог продолжить обучение или работу.

Предложения по дальнейшему образованию не предоставляются автоматически. Следует обратиться за консультацией, при каких условиях центр занятости оплатит дальнейшее профессиональное обучение.

Напомним, мы писали, что украинцам в Германии придется проводить техосмотр своих автомобилей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.