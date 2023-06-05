Вместо регистрации. Украинцам в Германии придется проводить техосмотр своих автомобилей

Для украинских беженцев в Германии будет введен техосмотр их автомобилей, которые находятся в стране более года. Проверка исправности будет проходить по упрощенной процедуре.

Об этом договорились министерства транспорта земель Германии, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на DW.

Украинские автомобили будут проверяться на безопасность для участников дорожного движения и соблюдение норм вредных выбросов в атмосферу. Но транспортные средства не будут проверять на соответствие техническим требованиям, которые действуют в Германии и ЕС, потому что машины и дальше будут состоять на учете в Украине, сообщили изданию в минтрансе земли Северный Рейн-Вестфалия.

До сих пор получение сертификатов соответствия техническим нормам ЕС для украинцев составило большую проблему и могло стоить сотни евро. Для некоторых автомобилей, ввезенных из США, такая сертификация практически невозможна.

Министерства транспорта федеральных земель завершают согласование правил, по которым автомобили украинцев со временной защитой смогут находиться в стране без регистрации более года (с даты пересечения границы транспортного средства). Окончательный текст должен быть принят 9 июня.

Правила вступят в силу после того, как федеральные земли отдельно примут и обнародуют документ. В то же время утратят силу отдельные временные правила в землях, по которым украинские автомобили не нуждаются в регистрации и техосмотре на определенный срок.

Новые правила для автомобилей из Украины предусматривают продление до 1 апреля 2024 года льготного периода без регистрации (получение немецких номеров) через год пребывания в Германии.

Фото: Украинские автомобили должны пройти техосмотр через год от въезда в Германию ( gettyimages.com )

В дальнейшем украинцам, чтобы ездить на автомобилях с украинскими номерами без немецкой автогражданки и без уплаты транспортного сбора, нужно получить в органах учета авто (Zulassungsstelle) по месту жительства разрешение на исключение из правил об обязательном учете авто в Германии, прописанного в §20 соответствующей постановления (Ausnahmegenehmigung). Такое разрешение предоставят, если кроме справки о техосмотре, выданной уполномоченными компаниями (например, TÜV или DEKRA), у водителя будет автогражданка для путешествующих за границу (Grenzversicherung).

Напомним, мы писали, нужно ли украинцам менять права в Германии.

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