Виплати 150 євро. Українці у Німеччині зможуть отримати додаткові гроші від Jobcenter

У 2023 році в Німеччині змінився принцип надання допомоги з безробіття, яку отримують українські біженці. Замість якнайшвидшого працевлаштування діє підхід, що навчання є важливішим за тимчасову роботу.
Із 1 липня 2023 року центри зайнятості пропонуватимуть підвищення кваліфікації із додатковими виплатами 150 євро, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на handbookgermany.de.
Отримувачі допомоги Bürgergelds мають право на подальшу професійну освіту, це стосується і українських біженців. Навчання фінансуватиме держава за програмою "Участь на ринку праці" (Teilhabe am Arbeitsmarkt).
Із 1 липня 2023 року центри зайнятості можуть робити додаткові пропозиції, щоб українці змогли отримати гарну кваліфікацію:
Пропозиції щодо подальшої освіти не надаються автоматично. Слід звернутися за консультацією, за яких умов центр зайнятості оплатить подальше професійне навчання.
Нагадаємо, ми писали, що українцям у Німеччині доведеться проводити техогляд своїх автомобілів.
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