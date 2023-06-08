ua ru
Чт, 08 июня News Daily Styler Travel
Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Выплаты 150 евро. Украинцы в Германии могут получить дополнительные деньги от Jobcenter

Новина українською →
Четверг 08 июня 2023 12:59
Выплаты 150 евро. Украинцы в Германии могут получить дополнительные деньги от Jobcenter Фото: Центр занятости в Германии (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В 2023 году в Германии изменился принцип предоставления помощи по безработице, которую получают украинские беженцы. Вместо скорейшего трудоустройства действует подход, что обучение важнее временной работы.

С 1 июля 2023 года центры занятости будут предлагать повышение квалификации с дополнительными выплатами в 150 евро, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на handbookgermany.de.

Получатели помощи Bürgergelds имеют право на дальнейшее профессиональное образование, это касается и украинских беженцев. Обучение будет финансироваться государством по программе "Участие на рынке труда" (Teilhabe am Arbeitsmarkt).

С 1 июля 2023 года центры занятости могут делать дополнительные предложения, чтобы украинцы смогли получить хорошую квалификацию:

  • догнать свою профессиональную квалификацию и окончить среднее образование. Это можно сделать в течение 3 лет. В этом случае обучение будет финансироваться центром занятости (Jobcenter);
  • поддержку в приобретении базовых навыков (например, по чтению, математике или работе с ИТ-технологиями);
  • при дальнейшем обучении для получения профессиональной квалификации (Weiterbildung) можно получать ежемесячное пособие в размере 150 евро;
  • если человек захочет участвовать в программах, особенно поддерживающих в поиске работы с долгосрочной перспективой, то может получить доплату к помощи Bürgergeld в размере 75 евро в месяц (Bürgergeld-Bonus).
  • кроме того, есть возможность получить интенсивную поддержку – тренинг. Это новое предложение центра занятости. Его могут проводить дома, чтобы человек мог продолжить обучение или работу.

Предложения по дальнейшему образованию не предоставляются автоматически. Следует обратиться за консультацией, при каких условиях центр занятости оплатит дальнейшее профессиональное обучение.

Напомним, мы писали, что украинцам в Германии придется проводить техосмотр своих автомобилей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
виплати
Отдых в Украине
Мнения
Марина Казакова
Как научиться покупать самые дешевые авиабилеты: проверенные способы
Марина Казакова
эксперт по туризму, владелица турагентства
Олег Васильев
Без привычных поездов. Что известно о расписании "Укрзализныци" на лето
Олег Васильев
автор влога "Залізні магістралі"
Елена Колченогова
Налоги за границей. Отменят ли выплаты в ЕС, если вы работаете в Украине удаленно
Елена Колченогова
юрист консалтинговой и аутсорсинговой компании Nota Group
Ольга Черевко
Перед выездом домой. Как отказаться от защиты в Германии: алгоритм действий
Ольга Черевко
управляющий партнер юридической компании GLS
Все мнения