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Виплати 150 євро. Українці у Німеччині зможуть отримати додаткові гроші від Jobcenter

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Четвер 08 червня 2023 12:59
Виплати 150 євро. Українці у Німеччині зможуть отримати додаткові гроші від Jobcenter Фото: Центр зайнятості в Німеччині (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

У 2023 році в Німеччині змінився принцип надання допомоги з безробіття, яку отримують українські біженці. Замість якнайшвидшого працевлаштування діє підхід, що навчання є важливішим за тимчасову роботу.

Із 1 липня 2023 року центри зайнятості пропонуватимуть підвищення кваліфікації із додатковими виплатами 150 євро, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на handbookgermany.de.

Отримувачі допомоги Bürgergelds мають право на подальшу професійну освіту, це стосується і українських біженців. Навчання фінансуватиме держава за програмою "Участь на ринку праці" (Teilhabe am Arbeitsmarkt).

Із 1 липня 2023 року центри зайнятості можуть робити додаткові пропозиції, щоб українці змогли отримати гарну кваліфікацію:

  • наздогнати свою професійну кваліфікацію і закінчити середню освіту. Це можна зробити упродовж 3 років. У цьому випадку навчання буде фінансуватися центром зайнятості (Jobcenter);
  • підтримку в набутті базових навичок (наприклад, із читання, математики або роботи з ІТ-технологіями);
  • при подальшому навчанні для отримання професійної кваліфікації (Weiterbildung) можна отримувати щомісячну допомогу у розмірі 150 євро;
  • якщо людина захоче брати участь у програмах, які особливо підтримують у пошуку роботи з довготривалою перспективою, то може отримати доплату до допомоги Bürgergeld у розмірі 75 євро на місяць (Bürgergeld-Bonus).
  • крім того, є можливість отримати інтенсивну підтримку – тренінг. Це нова пропозиція від центру зайнятості. Його можуть проводити вдома, щоб людина могла продовжити навчання або роботу.

Пропозиції щодо подальшої освіти не надаються автоматично. Слід звернутися за консультацією, за яких умов центр зайнятості оплатить подальше професійне навчання.

Нагадаємо, ми писали, що українцям у Німеччині доведеться проводити техогляд своїх автомобілів.

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