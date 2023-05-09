Какие вещи запрещено везти из Украины за границу: таможенные правила
В связи с войной многие украинцы начали чаще ездить в другие страны. При этом нередко при пересечении границы у них забирают некоторые вещи, продукты или лекарства.
Какие вещи таможенные правила запрещают везти из Украины, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на visitukraine.today.
Какую еду и лекарства могут изъять на границе
Украинцы, которые в другой стране нуждаются в конкретных украинских продуктах и лекарствах, при случае пытаются привезти их из дома. Советы о правилах провоза обычно спрашивают в соцсетях. В первые месяцы войны пограничники обычно пропускали граждан без особых проверок их сумок.
Между тем в Государственной таможенной службе Украины напоминают, какие вещи, продукты и запрещено провозить через границу.
Еду везти с собой можно, но с определенными условиями. К примеру, это могут быть готовые блюда не более 2 кг. Консервацию также могут пропустить, если она не будет подозрительной.
Также есть нормы на популярные продукты:
- кофе – до 500 г;
- шоколад – несколько плиток;
- мед – до 2 кг;
- яйца – до 2 кг.
А вот мясные и молочные продукты везти категорически запрещено:
- свежее мясо;
- сало, колбасы;
- сыры, молоко и кисломолочные продукты;
- свыше 20 кг рыбы и 125 г осетровой икры.
Фото: Проверка на границе (facebook.com/zahidnuy.kordon)
Также строгий контроль действует по отношению к лекарствам. Нельзя провозить следующие категории препаратов:
- с наркотическими или психотропными веществами в составе;
- сильнодействующие препараты, если нет рецепта от врача;
- лекарства объемом более 500 мл.
Какие ограничения действуют на вывоз алкоголя и табака
Алкоголь и табак можно перевозить в наземном транспорте в ограниченном количестве. Провозить такие вещества могут только лица от 21 лет.
- крепкие алкогольные изделия (не более 1 л на человека);
- слабо алкогольные напитки – до 2 л на человека;
- пиво (до 16 л);
- вино – до 4 л;
- сигареты – 2 открытых пачки;
- сигары – до 10 шт;
- жидкости для курения электронных сигарет (до 10 мл).
Фото: На границе могут забрать запрещенные к перевозке продукты и вещи (gettyimages.com)
Какие еще предметы запрещено вывозить
Под запрет на вывоз из Украины попали разные категории предметов. К примеру:
- оружие, боеприпасы и военное снаряжение;
- наркотические и психотропные вещества;
- сильнодействующие ядовитые, радиоактивные, взрывчатые вещества;
- произведения искусства, культурные и исторические ценности;
- аннулированные ценные бумаги;
- товары, экспорт которых производится с нарушением прав интеллектуальной собственности;
О полном перечне личных вещей и их количестве, которое можно везти с собой из Украины, можно прочитать на сайте Государственной таможенной службы.
Напомним, мы писали, как правильно пользоваться украинской банковской картой за границей.