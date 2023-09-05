Не выдворяют. Часть беженцев из Украины отстояли право оставаться в Нидерландах

С 4 сентября власти Нидерландов планировали отменить временную защиту для 2900 граждан третьих стран, выехавших из Украины из-за войны. Им предлагали вернуться в свою страну или запросить статус беженца.

Но многие такие переселенцы из Украины обратились в суд и на выходных чиновники приостановили действие приказа об отмене льгот и вида на жительство для граждан третьих стран, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на DW.

Что предлагают беженцам вместо временной защиты

С начала войны Нидерланды предоставили временную защиту всем бежавшим от войны – как украинским гражданам, так и выходцам из третьих стран, преимущественно африканских, которые учились или работали в Украине. Иностранцы получали жилье и пакет помощи в Нидерландах наравне с украинцами. Но впоследствии власти решили отменить защиту для этой категории беженцев из соображений, что они в принципе могут вернуться в свои страны.

"Если они боятся насилия или преследований там, то могут подать заявление на убежище здесь. По этой причине прошлым летом мы решили прекратить временную защиту для этой группы 4 сентября", – заявлял государственный секретарь Эрик ван дер Бург.

До 4 сентября переселенцам из Украины без украинского гражданства предлагалось подать заявления на международное убежище (статус беженца), предусматривающий прохождение определенной процедуры без права работать. На это согласились около 700 человек. Также власти предлагали 5000 евро за добровольное возвращение в свою страну.

Тех, кто не примет ни одно предложение, должны были признать проживающими в стране нелегально. За несколько недель местные власти начали посылать беженцам письма, что те должны выехать из приюта и покинуть страну добровольно, иначе правительство может организовать принудительный выезд.

Фото: Акция протеста против отмены защиты (derdelanders.org)

Жалобы на отмену статуса рассматриваются в судах

Многие граждане третьих стран подали жалобы и разные суды рассматривают как их индивидуальные дела, так и право правительства принимать такое решение.

Из-за давления Эрик ван дер Бург согласился приостановить действие своего приказа об отмене льгот и вида на жительство.

Миграционные адвокаты, представляющие интересы граждан третьих стран на право остаться в Нидерландах, объясняют, что Директиву о временной защите активировал Совет ЕС, следовательно, отмена этих прав также должна быть решением, принятым Советом. Поэтому люди, на которых изначально распространялась директива, продолжают иметь законное право остаться, если они не нарушили нидерландское законодательство или другие положения механизма.

"Это не полномочия министра решать, когда защита закончится. В директиве есть положения, предусматривающие, при каких сценариях временная защита может закончиться, и эти сценарии не применяются, по крайней мере, не в этих случаях", – пояснила юрист Лотте Ван Дипен.

Некоторые беженцы уже получили персональные решения, позволяющие им остаться в стране и работать, пока ожидаются дальнейшие решения суда.

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