Не видворяють. Частина біженців із України відстояли право залишатися у Нідерландах

Із 4 вересня влада Нідерландів планувала скасувати тимчасовий захист для 2900 громадян третіх країн, які виїхали з України через війну. Їм пропонували повернутися у свою країну чи запросити статус біженця.

Але багато таких переселенців із України звернулися до суду й на вихідних чиновники призупинили дію наказу про скасування пільг та дозволу на проживання для громадян третіх країн, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на DW.

Що пропонують біженцям замість тимчасового захисту

Від початку війни Нідерланди надали тимчасовий захист усім втікачам від війни – як українським громадянам, так і вихідцям з третіх країн, переважно африканських, які навчалися чи працювали в Україні. Іноземці отримували житло і пакет допомоги у Нідерландах нарівні з українцями. Але згодом влада вирішила скасувати захист для цієї категорії біженців з міркувань, що вони в принципі можуть повернутися у свої країни.

"Якщо вони бояться насильства чи переслідувань там, то можуть подати заяву на притулок тут. З цієї причини минулого літа ми вирішили припинити тимчасовий захист для цієї групи 4 вересня", – заявляв державний секретар Ерік ван дер Бург.

До 4 вересня переселенцям із України без українського громадянства пропонувалося подати заяви на міжнародний притулок (статус біженця), що передбачає проходження певної процедури без права працювати. На це зголосилися близько 700 людей. Також влада пропонувала 5000 євро за добровільне повернення у свою країну.

Тих, хто не пристане на жодну пропозицію, мали визнати такими, що проживають у країні нелегально. За кілька тижнів місцева влада почала надсилати біженцям листи, що ті мають виїхати із притулку та залишити країну добровільно, інакше уряд може організувати примусовий виїзд.

Фото: Акція протесту проти скасування захисту (derdelanders.org)

Скарги на скасування статусу розглядаються у судах

Багато громадян третіх країн подали скарги і різні суди розглядають як їхні індивідуальні справи, так і право уряду приймати таке рішення.

Через тиск Ерік ван дер Бург погодився призупинити дію свого наказу про скасування пільг і дозволу на проживання.

Міграційні адвокати, які представляють інтереси громадян третіх країн на право залишитися в Нідерландах, пояснюють, що Директиву про тимчасовий захист активувала Рада ЄС, отже скасування цих прав також має бути рішенням, прийнятим Радою. Тому ті люди, на яких спочатку поширювалася директива, продовжують мати законне право залишитися, якщо вони не порушили нідерландське законодавство чи інші положення механізму.

"Це не повноваження міністра вирішувати, коли захист закінчиться. У директиві є положення, які передбачають, за яких сценаріїв тимчасовий захист може закінчитися, і ці сценарії не застосовуються, принаймні не в цих випадках", – пояснила юрист Лотте Ван Діпен.

Деякі біженці вже отримали персональні рішення, які дозволяють їм залишитися в країні та працювати, поки очікуються подальші рішення суду.

Раніше ми повідомляли, що у Норвегії суттєво зростає хвиля українських біженців.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.