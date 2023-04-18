Сразу после войны. Сколько украинцев вернутся домой из Польши: опрос

Больше половины беженцев в Польше планируют возвращаться в Украину сразу после окончания войны. Каждый пятый планирует остаться надолго.

Какие настроения украинцев в Польше, TRAVEL РБК-Украина сообщает со ссылкой на исследование Национального банка Польши.

В течение 3 месяцев после окончания войны в Украину готовы вернуться 56% беженцев, выявил опрос Нацбанка. Надолго остаться в Польше хотят 19% опрошенных беженцев. Среди довоенных мигрантов из Украины о планах остаться заявили 55% респондентов.

Больше всего хотят поехать домой беженцы, живущие в Малопольском (33% опрошенных), Куявско-Поморском (31% респондентов), Поморском, Люблинском, Подкарпатском (30%) воеводствах.

Такие данные исследователи получили в ходе опроса в ноябре 2022 года. В мае 2022 года о готовности быстро вернуться в Украину заявляли 73-86% опрошенных беженцев в этих регионах.

Больше всего беженцев из восточной Украины проживают в Куявско-Поморском воеводстве (33%), из западных областей Украины – в Подкарпатском воеводстве (34%).

Фото: 19% беженцев хотят оставить в Польше больше (unsplash.com/bohdan-komarivskyi)

Планы остаться дольше в Польше могут быть связаны с трудоустройством. К примеру, в Куявско-Поморском воеводстве трудоустроены только 51% украинцев, в Малопольском – 72%, в Люблинском – 73%. Самый высокий показатель трудоустройства среди беженцев в Польше – в Поморском воеводстве (93%).

28% беженцев регулярно переводят деньги в Украину. В большинстве случаев суммы не превышают 1000 злотых (8700 гривен).

Напомним, мы писали, что легальное пребывание украинцев в Польше продолжат.

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