Легальное пребывание украинцев в Польше продлят: новая дата

Временную защиту для украинцев в Польше готовятся продлить после 24 августа 2023 года. Такие поправки в спецзакон принял Сейм.

Новый срок легального пребывания украинцев в связи с войной в Украине – до 4 марта 2024, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на yavp.pl.

Убежище для украинцев Польша предоставила на 18 месяцев с начала войны. На сегодняшний день конечной датой легального пребывания беженцев в Польше является 24 августа 2023 года. На прошлой неделе Сейм принял поправки в спецзакон, согласно которым временная защита будет продлена до 4 марта 2024 года.

Однако изменения в законодательство вступят в силу только после того, как их согласует Сенат и подпишет президент. Поправки могут быть и не согласованы, их могут вернуть на повторное рассмотрение.

Гораздо дольше, согласно поправкам, в Польше смогут оставаться учащиеся школ – их легальное пребывание готовятся продлить до осени 2024 года.

Фото: Украинские дети в Польше (gettyimages.com)

В частности, учащиеся начальных и средних школ смогут учиться и находиться в Польше до 31 августа 2024 года, а выпускники старших классов, которые будут сдавать экзамены – до 30 сентября 2024 года.



Напомним, мы писали, сколько беженцев вернутся в Украину из Польши.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua