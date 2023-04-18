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Відразу після війни. Скільки українців повернуться додому з Польщі: опитування

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Вівторок 18 квітня 2023 12:46
Відразу після війни. Скільки українців повернуться додому з Польщі: опитування Фото: Третина біженців повернуться відразу (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Понад половина біженців у Польщі планують повертатися в Україну відразу після закінчення війни. Кожен п'ятий планує залишитися надовго.

Які настрої українців у Польщі, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на дослідження Національного банку Польщі.

Упродовж 3 місяців після закінчення війни до України готові повернутися 56% біженців, виявило опитування Нацбанку. Надовго залишитися в Польщі хочуть 19% опитаних біженців. Серед довоєнних мігрантів з України про плани залишитися заявили 55% респондентів.

Найбільше хочуть поїхати додому біженці, які живуть в Малопольському (33% опитаних), Куявсько-Поморському (31% респондентів), Поморському, Люблінському, Підкарпатському (30%) воєводствах.

Такі дані дослідники отримали під час опитування у листопаді 2022 року. У травні 2022 року про готовність швидко повернутися в Україну заявляли 73-86% опитаних біженців у цих регіонах.

Найбільше біженців зі східної України проживають у Куявсько-Поморському воєводстві (33%), із західних областей України – у Підкарпатському воєводстві (34%).

Відразу після війни. Скільки українців повернуться додому з Польщі: опитуванняФото: 19% біженців хочуть залишития в Польщі надовше (unsplash.com/bohdan-komarivskyi)

Плани залишитися надовше у Польщі можуть бути пов'язані працевлашуванням. Наприклад, у Куявсько-Поморському воєводстві працевлаштовані тільки 51% українців, у Малопольському – 72%, у Люблінському – 73%. Найвищий показник працевлаштування серед біженців у Польщі – в Поморському воєводстві (93%).

28% біженцв регулярно переказують гроші в Україну. У більшості випадків суми не перевищують 1000 злотих (8700 гривень).

Нагадаємо, ми писали, що легальне перебування українців у Польщі продовжать.

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