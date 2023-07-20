Отдых стал необходимостью. Пятерка стран, куда едут в отпуск украинцы этим летом

В этом году украинцы постепенно возвращаются к путешествиям и планируют отпуска за границей. Отдых для женщин с детьми стал необходимостью, и они активнее, чем в 2022-м, ездят хотя бы на короткие сроки за границу, чтобы перезагрузиться и набраться сил.

Об этом говорится в материале TRAVEL РБК-Украина "Спрос вырос в 6 раз. Куда украинцы едут отдыхать на море летом".

Решив первоочередные вопросы безопасности и наладив жизнь в условиях войны, украинские женщины с детьми этим летом планируют отдохнуть за границей, чтобы поддержать здоровье и обезопасить себя от истощения. Об этом РБК-Украина рассказала руководитель отдела Product Marketing туроператора Join UP! Екатерина Артюх.

"В этом году спрос на отдых существенно вырос. В Join UP! количество туристов, обращавшихся за турами с апреля по июль, возросло почти в 6 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", – описывает тенденцию собеседница.

Фото: Болгария вошла в пятерку стран-лидеров по популярности среди украинцев для летнего отдыха (unsplash.com)

Она назвала топ стран, где чаще всего планируют отдыхать украинцы и какие направления пользуются среди украинских женщин наибольшим спросом. В первую пятерку стран, куда больше всего едут украинцы на отдых, согласно данным туроператора, в период с апреля по июль, вошли:

Турция; Египет; Черногория; Греция (Крит); Болгария;

При этом сама Украина вошла в первую десятку направлений по популярности.

"Туристов, путешествующих по стране, интересуют Карпаты и Закарпатье, лечебные курорты, детский и городской отдых", – говорит специалист.

Украинским туристам летом 2023 года предлагается более 30 направлений: Франция, Испания, Португалия, Чехия, Италия, Греция, Кипр, Болгария, Черногория, ОАЭ, Занзибар, Шри-Ланка, Таиланд, Сейшелы, Мальдивы, Мексика, Турция, Тунис и Египет.

Напомним, Европа летом 2023 года ожидает рекордный наплыв туристов после отмены коронавирусных ограничений. Впрочем, на путешествие будет влиять и скачок цен. Мы писали о топ-5 дешевых курортах на Средиземном море в 2023 году.

Также в 2023 году гостиницы в большинстве регионов Украины продолжают активно работать и платить налоги. Государственное агентство развития туризма исследовало, как изменились налоги от заведений, размещающих гостей.

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