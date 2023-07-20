ua ru
Чт, 20 июля News Daily Styler Travel
Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Спрос вырос в 6 раз. Куда украинцы едут отдыхать на море летом

Новина українською →
Четверг 20 июля 2023 08:30
Спрос вырос в 6 раз. Куда украинцы едут отдыхать на море летом Фото: Отдых на море (unsplash.com/torsten-dederichs)
Автор: Ольга Маджумдар

Добраться до курортов можно автобусами и самолетами из соседних стран

За год войны украинцы научились жить в новых условиях и начали возвращаться к путешествиям, чтобы уберечься от истощения. Женщины с детьми активно едут за границу для оздоровления на море.

Спрос на отдых вырос почти в 6 раз по сравнению с прошлым годом, рассказала TRAVEL РБК-Украина руководитель отдела Product Marketing туроператора Join UP! Екатерина Артюх.

Как изменился интерес украинцев к отдыху за границей

После начала войны многим украинцам было не до путешествий, но туристы все равно обращались к поездкам на отдых в другие страны, чтобы перезагрузиться без звуков сирен и оздоровить детей.

В этом году спрос на отдых существенно вырос. У Join UP! количество туристов, которые обращались за турами с апреля по июль, возросло почти в 6 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Люди пришли в себя, решили первоочередные вопросы безопасности и наладили жизнь в условиях войны. Также через год пришло осознание, что путешествия сейчас являются одной из немногих возможностей для полноценного отдыха и перезагрузки, которая необходима для поддержания здоровья и защиты от истощения. Поэтому стыд и сомнения в желании отдохнуть, ложное восприятие отдыха исключительно как развлечения постепенно теряют свое влияние", – отмечает Екатерина Артюх.

Туристический рынок тоже изменился с учетом новых реалий. Туроператоры сформировали программы автобусных туров, ввели трансферы в соседние страны, откуда осуществляются вылеты, добавляет она.

Спрос вырос в 6 раз. Куда украинцы едут отдыхать на море летом

Фото: Украинки стали больше ездить на отдых (unsplash.com/engin-akyurt)

ТОП-5 стран, которые украинцы выбирают этим летом

В первую пятерку стран, куда больше всего едут украинцы на отдых, согласно данным туроператора, в период с апреля по июль, вошли:

  1. Турция;
  2. Египет;
  3. Черногория;
  4. Греция (Крит);
  5. Болгария;

Украина вошла в первую десятку направлений по популярности. Туристов, путешествующих по стране, интересуют Карпаты и Закарпатье, лечебные курорты, детский и городской отдых.

Украинским туристам летом 2023 года предлагается более 30 направлений, куда можно приобрести туры: Франция, Испания, Португалия, Чехия, Италия, Греция, Кипр, Болгария, Черногория, ОАЭ, Занзибар, Шри-Ланка, Таиланд, Сейшелы, Мальдивы, Мексика. , Турция, Тунис и Египет.

В нынешнем сезоне цены на отдых выросли на 10-15%. По просьбе РБК-Украина в компании привели примеры минимальной стоимости отдыха в самых популярных среди украинцев странах (на одного человека при двухместном размещении и с питанием "все включено"): Турция – 15 072 грн; Египет – 18686 грн; Черногория – 16 626 грн; Греция – 22 471 грн; Болгария – 12 302 грн.

Спрос вырос в 6 раз. Куда украинцы едут отдыхать на море летом

Фото: Турция – самая популярная среди туристов страна (unsplash.com/vitolda-klein)

Какие страны чаще выбирают для отдыха с детьми

Для семейного отдыха с детьми есть разные варианты туров. Большую популярность стабильно имеет классический All Inclusive в Египте.

"Курорты Хургады и Шарм-эш-Шейха прекрасно оснащены для отдыха с детьми – аквапарки, детские зоны, аниматоры, бесплатные для детей экскурсии. Вылететь на отдых можно из Польши, Молдовы и Румынии. Есть автобусные трансферы из Украины в аэропорты", – рассказывает Екатерина Артюх.

Цена отдыха на 7 ночей для двух взрослых и ребенка в отеле 4* – от 51 090 грн, в отеле 5* – от 56 436 грн.

На греческом Крите многие гостиницы имеют хорошо развитую инфраструктуру для отдыха с детьми. Это еще один вариант отдыха "все включено". Полетная программа действует из Молдовы и Румынии, есть трансферы.

Обойдется тур на 7 ночей для двоих взрослых и одного ребенка в отеле 4* – от 62 075 грн, в отеле 5* – от 84 921 грн.

Из бюджетных направлений для отдыха с детьми выбирают Болгарию. Эта страна на Черноморском побережье сочетает умеренные цены и хорошее качество услуг. Отправиться на отдых в Болгарию можно автобусом из Киева, Львова и Запорожья. По маршруту можно совершить посадку на автобус и из других украинских городов.

Стоимость тура на 7 ночей для двух взрослых и ребенка в отеле 4* – от 31 236 грн, в отеле 5* – от 41 780 грн.

В Испании система "все включено" не является популярным форматом отдыха. Туристам предлагают небольшие домики для проживания, где в пешей доступности парки развлечений, аттракционы, кафе и рестораны. Полетная программа действует из Румынии (на Тенерифе) и Молдовы (в Барселону).

Цены на отдых на 7 ночей для двоих взрослых и ребенка стартуют от 50 671 грн.

Спрос вырос в 6 раз. Куда украинцы едут отдыхать на море летомФото: Пляж на Крите (pixabay.com)

В какие страны можно добраться автобусом, а куда летят самолетом

Среди украинских туристов популярны и авиатуры, и автобусные. Вылететь на отдых можно из следующих стран:

  • Молдовы;
  • Казахстана;
  • Польши;
  • Германии;
  • Чехии;
  • Эстонии;
  • Литвы;
  • Латвии;
  • Румынии;
  • Венгрии.

Есть трансферы из Украины в Молдову, Польшу и Румынию.

Автобусом можно отправиться на отдых в такие страны:

  • Болгарию (из Киева, Львова и Запорожья);
  • Грецию (из Киева и Львова);
  • Турцию (из Киева, Одессы, Днепра);
  • Черногорию (из Киева и Львова).

В автобусных турах туристы могут бронировать себе места в автобусе и делать предзаказ питания. Во время поездки предусмотрены остановки каждые 3-4 часа на больших заправках, чтобы пассажиры могли размяться 15-30 минут. Для детей в автобусах предлагают раскраски, лакомства, наборы наклейок, детское меню, можно попросить мягкий плед.

Напомним, мы писали, куда женщинам безопасно путешествовать с детьми за границей.

Читайте РБК-Украина в Google News
Турция Отдых за границей
Отдых в Украине
Мнения
Наталья Будянская
Низкие зарплаты и "ненужные" дипломы. Почему украинцам сложно найти работу за границей
Наталья Будянская
путешественница, писатель
Елена Смоляк
В Украине изменят процедуру получения гражданства. Почему это важно
Елена Смоляк
член правления ОО "Правосвідомі", адвокат
Марина Казакова
Впервые за границу. Как спланировать поездку без лишних хлопот: советы женщинам
Марина Казакова
эксперт по туризму, владелица турагентства
Виталий Чорненький
Подальше от боевых действий. Что нужно знать об эвакуации детей во время войны
Виталий Чорненький
координатор направления юридической помощи БФ "Право на захист"
Все мнения