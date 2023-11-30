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Для героев на "нуле". Объявлен масштабный сбор на разведывательные БПЛА

Четверг 30 ноября 2023 16:00
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Для героев на "нуле". Объявлен масштабный сбор на разведывательные БПЛА Фото: Сбор на дроны для 47 бригады (коллаж РБК-Украина)
Автор: Ольга Маджумдар

Начался масштабный сбор на систему БПЛА GOR для 47-й бригады "Магура". Цель – собрать 5,7 млн грн.

Как можно помочь собрать средства на качественную аэроразведку для защитников, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на организаторов сбора, украинскую компанию-производителя дронов для ВСУ Airlogix.

"Для повышения боевого потенциала 47 бригада нуждается в дополнительных разведывательных комплексах БПЛА GOR, которые хорошо зарекомендовали себя в работе", – отмечают организаторы.

Качественная аэроразведка поможет сохранить жизнь и здоровье защитников. Разведывательный комплекс GOR состоит из трех БПЛА и наземной станции. Может производить разведку и корректировку огня даже под действием враждебного РЭБ. Передает информацию на расстоянии до 40 км, находится до 2,5 часов в полете. Оснащен камерой с 80-кратным зумом, тепловизором, сменными батареями, позволяющими "перезарядить" дрон за 1 мин.

"Все, кто донатит от 1 грн – получат в качестве гарантированного подарка от 47 бригады увеличение разбитой вражеской техники на фронте", – добавляют организаторы сбора.

Для тех, кто будет активно донатить, Airlogix вместе с ITC.ua подготовили несколько подарков. Розыгрыш дополнительных трофеев проводится совместно с Аукціоном Відплати (https://t.me/+Tq56ZclslRUzMGVi).

  • Среди тех, кто задонатит от 100 грн, будут иметь возможность получить в качестве сувенира флаг, подписанный бойцами 47 бригады.
  • За донат от 300 грн можно принять участие в розыгрыше одного из 4-х тубусов из 155-мм снаряда, переоборудованного в стильный светильник.
  • За донат от 500 грн сможет получить в качестве сувенира дрон без электроники, побывавший на фронте, который будет хорошо смотреться в офисе или заведении.

Сбор производится: Markus Foundation. Ссылка для перехода на Mono-банку сбора.

Напомним, мы писали, что в Киеве организуют турнир по пинг-понгу для сбора на дроны. Цель – собрать 380 тысяч гривен на два Mavic 3T.

Раньше мы рассказывали, как в Украине производят дроны для ВСУ. На предприятии все БПЛА собирают вручную.

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дрони Вооруженные силы Украины сбор на ВСУ
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