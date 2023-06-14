Штампы уйдут в прошлое. В ЕС рассказали, какими будут шенген-визы нового формата

Парламент и Совет ЕС согласились изменить процедуру подачи заявлений на шенгенскую визу. Вся процедура подачи будет проходить полностью онлайн.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на SchengenVisaInfo.com.

Ради безопасности. Зачем в ЕС вводят визы нового формата

Новый регламент цифровизации оформления виз в ЕС меняет способ подачи заявок. Вводится система онлайн-заявки, а традиционная визовая наклейка сменится цифровой.

Вводя новые правила, власти ЕС хотят усилить безопасность в пределах Шенгенской зоны.

"Цифровая виза упростит процесс подачи заявки для путешественников, упростит административную процедуру и повысит безопасность Шенгенской зоны, например, снизив риск фальсификации и кражи визовой наклейки", – отметила министр миграции Швеции Мария Малмер Стенергард.

Впрочем, новые форматы виз и подачи заявок должны еще одобрить государства-члены ЕС. Когда все согласования завершатся, будет создана новая платформа подачи заявлений на визы.

Без штампов в паспорте. Какой будет процедура подачи на визу

За некоторыми исключениями, заявления на получение шенгенской визы будут подаваться через единую платформу. Это будет единственный веб-сайт, который будет перенаправлять заявителей в соответствующие визовые системы.

Фото: Шенген-визы в ЕС будут выдавать в новом цифровом формате (rumunia.com.ua)

Платформа позволит всем заявителям на шенгенскую визу вводить нужные данные, скачивать электронные копии проездных и сопроводительных документов, а также оплачивать визовый сбор. Также через этот же сайт заявители будут получать уведомления о предоставлении виз.

Личная явка в консульствах стран ЕС будет нужна только тем, кто подает документы впервые, лицам с новыми проездными документами и лицам с просроченными биометрическими данными.

Когда заявитель на визу хочет посетить несколько стран Шенгенского соглашения, платформа автоматически определит государство, отвечающее за рассмотрение заявки, на основе продолжительности его запланированного пребывания.

В будущем шенген-визы будут выдавать в цифровом формате. На визах будет стоять 2D-штрих-код с криптографической подписью. Такие изменения призваны уменьшить риски, связанные с поддельными и похищенными визовыми наклейками.

Накануне Евросоюз отложил вступление в силу новой биометрической системы Entry/Exit System (EES), которая должна была заработать в ноябре прошлого года. Дату запуска системы переносят уже не в первый раз.

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