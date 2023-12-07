ua en ru
Чт, 07 декабря News Daily Styler Travel
Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

От 42 евро. Бюджетная авиакомпания запускает новые рейсы в Турцию из Польши

Четверг 07 декабря 2023 12:31
UA EN RU
От 42 евро. Бюджетная авиакомпания запускает новые рейсы в Турцию из Польши Фото: Самолет авиакомпании Pegasus Airlines (facebook.com/pegasusairlines)
Автор: Ольга Маджумдар

Турция является одним из самых популярных направлений для отдыха туристов из многих стран. Украинки также выбирают проводить отпуск с детьми на турецком побережье даже во время войны.

Уже с декабря появятся три новых рейса из аэропортов Польши в популярные турецкие города, сообщает РБК-Украина со ссылкой на lowcostavia.com.ua.

Турецкая бюджетная авиакомпания Pegasus Airlines планирует запустить три новых рейса между Турцией и Польшей. Запуск новых маршрутов запланирован еще в 2023 году.

В частности, в канун Нового года уже можно будет запланировать путешествие в Анталию и Измир в Турции из аэропортов Польши.

Авиакомпания Pegasus запустит следующие новые рейсы:

  • Краков – Анталия с 31 декабря – один раз в неделю в воскресенье;
  • Варшава – Анталия с 29 декабря – один раз в неделю в пятницу;
  • Варшава – Измир с 30 декабря – раз в неделю в субботу.

В продаже можно найти цены от 42 евро в одну сторону. Например, из Варшавы в Анталию 26 января можно полететь по такой цене. Продолжительность полета – 5 часов. Из Варшавы в Измир 16 марта – 42 евро. Время в полете – 4,5 часа.

От 42 евро. Бюджетная авиакомпания запускает новые рейсы в Турцию из Польши

Фото: Виды в Анталии (pixabay.com)

Во время курортного сезона билеты будут дороже. К примеру, 13 июня из Кракова в Анталию билет будет стоить 92 евро. Время в полете – 4 часа.

Ранее мы писали, что Ryanair запускает 16 новых рейсов в Хорватию из европейских городов. Дешево полететь можно будет из Германии, Польши, Англии, Франции.

Также мы рассказывали, что Ryanair запускает новые рейсы по Европе из 11 городов. В частности, из нескольких европейских городов можно будет полететь в Иорданию.

Читайте РБК-Украина в Google News
Польша квитки Турция Авиасообщение Отдых за границей
Отдых в Украине
Мнения
Елена Чернега
Крещатик 1913 года и искусство Косовщины. Какие уникальные выставки можно увидеть онлайн
Елена Чернега
эксперт по виртуальному туризму
Артур Лупашко
Отсутствие all inclusive и быстрые доходы. Главные мифы о гостиничном бизнесе в Украине
Артур Лупашко
основатель и СЕО сети Ribas Hotels Group
Антон Тараненко
Собственная вилла на Бали. Сколько стоит самое выгодное жилье на известном острове
Антон Тараненко
основатель международной девелоперской компании ANTA Group
Анастасия Коваль
Жизнь без паспорта. Чем грозит отсутствие документов во время войны
Анастасия Коваль
аналитик направления правовой помощи лицам без гражданства БФ "Право на захист"
Все мнения