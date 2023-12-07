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Від 42 євро. Бюджетна авіакомпанія запускає нові рейси до Туреччини із Польщі

Четвер 07 грудня 2023 12:31
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Від 42 євро. Бюджетна авіакомпанія запускає нові рейси до Туреччини із Польщі Фото: Літак авіакомпанії Pegasus Airlines (facebook.com/pegasusairlines)
Автор: Ольга Маджумдар

Туреччина є одним із найпопулярніших напрямків для відпочинку туристів із багатьох країн. Українки також обирають проводити відпустку з дітьми на турецькому узбережжі навіть під час війни.

Уже із грудня з'являться три нові рейси із аеропортів Польщі до популярних турецьких міст, повідомляє РБК-Україна з посиланням на lowcostavia.com.ua.

Турецька бюджетна авіакомпанія Pegasus Airlines планує запустити три нові рейси між Туреччиною та Польщею. Запуск нових маршрутів запланований ще у 2023 році.

Зокрема, напередодні Нового року вже можна буде запланувати подорож до Анталії та Ізміра у Туреччині з аеропортів Польщі.

Авіакомпанія Pegasus запустить такі нові рейси:

  • Краків – Анталія з 31 грудня – один раз на тиждень у неділю;
  • Варшава – Анталія з 29 грудня – один раз на тиждень у п’ятницю;
  • Варшава – Ізмір із 30 грудня – один раз на тиждень в суботу.

У продажу можна знайти ціни від 42 євро в один бік. Наприклад, із Варшави до Анталії 26 січня можна полетіти за такою ціною. Тривалість польоту – 5 годин. Із Варшави до Ізміра 16 березня – 42 євро. Час у польоті – 4,5 години.

Від 42 євро. Бюджетна авіакомпанія запускає нові рейси до Туреччини із Польщі

Фото: Краєвиди в Анталії (pixabay.com)

Під час курортного сезону квитки будуть дорожчі. Наприклад, 13 червня із Кракова до Анталії квиток коштуватиме 92 євро. Час в польоті – 4 години.

Раніше ми писали, що Ryanair запускає 16 нових рейсів до Хорватії із європейських міст. Дешево полетіти можна буде з Німеччини, Польщі, Англії, Франції.

Також ми розповідали, що Ryanair запускає нові рейси Європою із 11 міст. Зокрема, із кількох європейських міст можна буде полетіти до Йорданії.

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