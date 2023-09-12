От 35 евро. Ryanair начинает продажу дополнительных билетов на зимние каникулы

Европейская бюджетная авиакомпания Ryanair начала продажу 1,6 млн дополнительных билетов на период рождественских каникул. В пиковый период авиаперевозчик добавит рейсы на 660 маршрутах.

Дополнительные места можно забронировать на перелеты с 15 декабря 2023 года до 8 января 2024 года, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на avianews.com.

Лоукостер Ryanair увеличит количество мест по 660 маршрутам в период зимних каникул. В среднем авиаперевозчик будет совершать по 330 дополнительных рейсов в день.

"Нет лучшего способа гарантировать доставку рождественских подарков вовремя и бюджетно, отправляетесь ли вы домой, чтобы отметить Рождество тихо, катаетесь ли на склонах во время захватывающего лыжного отпуска или гоняетесь за зимним солнцем", – прокомментировали продажу дополнительных билетов в компании.

Пассажирам предлагается купить билеты на рождественский период по цене от 35 евро. На новогодние праздники цены традиционно выше среднего из-за спроса, но на сайте лоукостера есть возможность еще найти бюджетные перелеты.

Например, недорогие билеты доступны из Берлина в в Милан, Пизу, Венецию, Рим, Бари, Катанию и Палермо по цене от 25 до 40 евро в одну сторону. А рейсы в Барселону или Пальму-де-Майорку можно найти и за 20-25 евро.

Лоукостер летает более чем в 30 странах Европы, а также Израиле и Турции. В Германии Ryanair представлен в 14 городах, в том числе в крупных аэропортах – Берлине, Кельне, Дрездене, Гамбурге и Нюрнберге.

Из Тель-Авива лоукостер совершает рейсы в Германию, Польшу, Литву, Францию, Италию, Австрию, Грецию, Бельгию, Болгарию, Кипр, Венгрию, Мальту и Румынию.

Напомним, мы писали, что Ryanair запускает еще 4 новых маршрута на осень.