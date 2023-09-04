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Самые красивые города Европы. Ryanair запускает еще 4 новых маршрута на осень

Понедельник 04 сентября 2023 17:30
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Самые красивые города Европы. Ryanair запускает еще 4 новых маршрута на осень Фото: Посадка на самолет Ryanair (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Европейская бюджетная авиакомпания Ryanair продолжает расширять сеть полетов. В осенне-зимнем сезоне добавятся еще 4 маршрута, которые соединят 7 семь городов Европы.

Куда можно будет улететь по цене в несколько десятков евро, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на lowcostavia.com.ua.

Запуск всех рейсов ирландского лоукостера намечен на октябрь-ноябрь 2023 года. Так, 4 новых направления появятся между городами Европы с захватывающей архитектурой:

  • Копенгаген (Дания) – Париж Бове (Франция) – с 29 октября 2023 года – 4 раза в неделю;
  • Копенгаген (Дания) – Варшава Модлин (Польша) – с 29 октября 2023 года – трижды в неделю;
  • Венеция Тревизо (Италия) – Лондон Лутон (Англия) с 29 октября 2023 года дважды в неделю;
  • Загреб (Хорватия) – Лансароте (Испания) с 4 ноября 2023 года, один раз в неделю.

Дешевые билеты в расписании указанных рейсов можно найти на сайте авиакомпании. Например, перелет из Загреба в Лансароте обойдется в 45,99 евро на дату вылета 4 ноября.

Осенью стартуют и другие новые рейсы Ryanair, которые охватят 9 городов. Пассажиры смогут добраться по дешевым билетам из трех европейских стран в два города в Марокко. Также среди новых рейсов – из Словакии в Англию.

Самые красивые города Европы. Ryanair запускает еще 4 новых маршрута на осеньФото: Авиакомпания Ryanair запускает новые рейсы осенью (unsplash.com)

В частности, путешествия можно планировать по следующим новым направлениям:

  • Кельн (Германия) – Агадир (Марокко) с 29 октября, дважды в неделю;
  • Вена (Австрия) – Агадир (Марокко) с 31 октября, дважды в неделю;
  • Дюссельдорф Веце (Германия) – Эс-Сувейра (Марокко) с 1 ноября, дважды в неделю;
  • Стокгольм Арланда (Швеция) – Марракеш (Марокко) с 29 октября 2023, дважды в неделю;
  • Попрад (Словакия) – Лондон Станстед (Англия) – с 1 ноября 2023 года, дважды в неделю.

Ранее мы сообщали, что Ryanair запускает новые рейсы по Европе из 11 городов.

Также сообщалось, какие нормы провоза багажа действуют на рейсах Ryanair в 2023 году.

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