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От 18 евро. Как купить билеты на поезд из Украины в Венгрию онлайн

Фото: Поезд из Чопа в Вену (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Ольга Маджумдар

На днях "Укрзализныця" открыла онлайн продажу билетов на маршруте Чоп – Будапешт – Вена. Билеты можно приобрести на рейсы с 17 апреля на все станции в Венгрии и Австрии.

Как купить билеты на поезд в Венгрию и сколько они стоят, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на lowcostavia.com.ua.

Поезд №143/146 Чоп – Будапешт – Вена "УЗ" запустила 10 декабря 2023 года. В марте 2024 года стала доступна онлайн продажа билетов в приложении на поезда из Украины в Австрию: Киев – Будапешт – Вена и Чоп – Будапешт – Вена.

На днях стартовала онлайн-продажа билетов в приложении "УЗ" на направлении Украина – Венгрия. Билеты теперь можно приобрести не только в Вену, но и в Будапешт и другие города Венгрии начиная с даты отправления 17 апреля. Верификация через "Дія. Підпис" не требуется.

В настоящее время билеты на поезд Чоп – Будапешт – Вена можно купить только в мобильном приложении "УЗ" и международных кассах вокзалов.

Стоимость билетов по маршруту Чоп – Будапешт в 1-м классе – 1560 грн, во 2-м классе 1055 грн. Билеты на этот поезд доступны также на сайте венгерской железной дороги jegy.mav.hu. Стоимость – от 19,4 евро (примерно 774 грн).

Фото: Пример цен на билеты из Чопа в Будапешт на 24 апреля на сайте венгерской железной дороги (скриншот РБК-Украина)

В "Укрзализныце отмечают", что новый прямой поезд №143/146 Чоп – Будапешт – Вена имеет удобные стыковки с ночными поездами из Киева, Луцка и Ровно, а из Чопа в Вену следует составом из удобных сидячих вагонов с Wi-Fi.

Прямые сообщения Украина – Венгрия (Мукачево – Дебрецен, Мукачево – Будапешт, Чоп – Захонь) станут доступны в приложении чуть позже.

Напомним, мы писали, что "Укрзализныця" запустила новый международный маршрут Прага – Чоп. Первый рейс отправился 27 марта.

Также сообщалось, что немецкие вагоны могут поставить на маршрут в Украину. Они могут оказаться более комфортными, чем большинство подвижного состава, курсирующего в Польше.

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УкрзализныцяБудапештБилеты