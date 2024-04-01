ua en ru
Пн, 01 апреля News Daily Styler Travel
Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Немецкие вагоны могут поставить на маршрут из Польши в Украину: фото

Понедельник 01 апреля 2024 15:02
UA EN RU
Немецкие вагоны могут поставить на маршрут из Польши в Украину: фото Фото: Вагоны SKPL от Deutsche Bahn (коллаж РБК-Украина)
Автор: Ольга Маджумдар

Польская железнодорожная компания SKPL показала вагоны первого класса, приобретенные у немецкого перевозчика Deutsche Bahn. Они готовы курсировать в Польше и в соседних странах, среди которых, вероятно, и Украина.

Вагоны могут оказаться более комфортными, чем большинство подвижного состава, курсирующего в Польше, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ЦТС.

Вагоны в начале 2000-х прошли модернизацию. Были установлены новые двери, системы питания и управления, проведена модернизация тормозных систем и тележек, заменена обивка и переоборудованы туалеты. Такие вагоны до сих пор эксплуатируются на некоторых маршрутах IC и EC, например, из Берлина в Амстердам. В настоящее время их изымают из эксплуатации в Германии в связи с введением в подвижной состав новых вагонов ICE 4 и Talgo.

Отмечается, что вагоны готовы курсировать не только в Польше, но и в других странах. Они могут двигаться со скоростью 200 км/ч. Вагоны полностью кондиционированы. В каждом есть 54 места для сидения в трех вариантах, в зависимости от времени реконструкции, сделанной в Германии, и назначения вагонов. Во всех вагонах есть купе, а пол имеет ковровое покрытие.

Фото: Вагоны SKPL, приобретенные у Deutsche Bahn (rynek-kolejowy.pl/SKPL)

Ранее издание rynek-kolejowy.pl сообщало, что в мае эти вагоны могут начать курсировать на маршруте Варшава-Рава-Русская. Для пассажиров популярного маршрута это означает больше мест и более комфортные поездки. Ожидается, что изменится и расписание этих поездов.

Напомним, мы писали, что новый поезд из Чехии в Украину начал курсировать с 27 марта. Компания RegioJet продлила сообщение Прага – Кошице до Чопа на Закарпатье.

Также мы рассказывали, почему пассажиры жаловались на комфорт нового поезда из Рава-Русской в Варшаву. По территории Польши такие дизель-поезда курсируют на местных маршрутах с многочисленными остановками, поэтому пассажиры пользуются подобным транспортом для поездок на короткие расстояния.

Читайте РБК-Украина в Google News
Варшава Поезда Вагоны
Отдых в Украине
Мнения
Роман Маленков
Старинные храмы и замок. Что стоит увидеть во время путешествия в столицу Волыни
Роман Маленков
путешественник, краевед, директор компании "Україна Інкогніта"
Олег Васильев
Билеты онлайн. Как доехать из Киева в Вену поездом и сколько это стоит
Олег Васильев
автор влога "Залізні магістралі"
Алексей Войцеховский
Цены снизились. Сколько сейчас стоит отдых в Карпатах
Алексей Войцеховский
основатель туристического портала "На море и в горы"
Елена Чернега
На шаг впереди. Как Украина вышла в мировые лидеры в цифровизации культуры
Елена Чернега
эксперт по виртуальному туризму
Все мнения