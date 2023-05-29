От 15 евро в день. Топ-10 стран, где можно отдохнуть бюджетно этим летом

Туризм в Европе восстанавливается быстрыми темпами после пандемии. На фоне спроса и инфляции отдых дорожает во всех курортных странах.

Где можно провести отпуск бюджетно летом 2023 года, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на express.co.uk.

Какие страны оказались в топ-10 с доступным отдыхом

Новое исследование, которое провели британские эксперты, выявило самые дешевые страны для отдыха этим летом. Эти локации могут похвалиться низкими ценами на проживание и еду, отменными пляжами и богатым культурным наследием.

В топ-10 самых недорогих направлений в Европе по дневному бюджету попали:

Турция (15 евро); Польша (21 евро); Болгария (26,6 евро); Венгрия, в которой вместо моря – озера (32 евро); Румыния (37 евро); Хорватия (39 евро); Кипр (46 евро); Португалия (57,5 евро); Греция (62 евро); Испания (68 евро).

Фото: Пляж в Турции (unsplash.com/mert-kahveci)

В чем особенности самых доступных направлений

Лучшим вариантом для бюджетного отдыха со средними ежедневными расходами всего 15 евро стала Турция. Эта красивая страна – фантастический вариант для туристов, которые ищут спокойный пляжный отдых с теплым Средиземным морем.

Лучшие пляжные курорты Турции, которые подходят для семейного отдыха – Мармарис, Анталия и Бодрум.

Ценители культуры могут отправиться в Стамбул, чтобы осмотреть впечатляющие исторические достопримечательностей страны.Однако из-за стоимости авиарейсов отдых в Турции может оказаться чуть дороже, чем в более близких европейских странах.

Общая стоимость отпуска в Польше может оказаться более низкой, чем в Турции. Туристы могут посетить города с завораживающей архитектурой. Например, Краков – один из самых красивых городов страны, в котором есть множество недорогих баров и ресторанов.

Фото: Отдых в Сопоте в Польше (pixabay.com)

Также в Польше находятся одни из самых спокойных пляжей в Европе – на Балтийском море. Всего в нескольких минутах езды от Гданьска туристы найдут широкие песчаные пляжи с морем практически без волн, где проживание намного дешевле, чем в южной Европе. Лучше всего выбирать время для отдыха в августе.

Болгария заняла третье место в списке и может стать идеальным местом для пляжного отдыха на Черном море. Один из самых популярных курортных районов – Солнечный Берег, а в столицу Софию можно отправиться за приключениями в городе.

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