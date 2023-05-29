От 15 евро в день. Топ-10 стран, где можно отдохнуть бюджетно этим летом

Туризм в Европе восстанавливается быстрыми темпами после пандемии. На фоне спроса и инфляции отдых дорожает во всех курортных странах.
Где можно провести отпуск бюджетно летом 2023 года, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на express.co.uk.
Новое исследование, которое провели британские эксперты, выявило самые дешевые страны для отдыха этим летом. Эти локации могут похвалиться низкими ценами на проживание и еду, отменными пляжами и богатым культурным наследием.
В топ-10 самых недорогих направлений в Европе по дневному бюджету попали:
Лучшим вариантом для бюджетного отдыха со средними ежедневными расходами всего 15 евро стала Турция. Эта красивая страна – фантастический вариант для туристов, которые ищут спокойный пляжный отдых с теплым Средиземным морем.
Лучшие пляжные курорты Турции, которые подходят для семейного отдыха – Мармарис, Анталия и Бодрум.
Ценители культуры могут отправиться в Стамбул, чтобы осмотреть впечатляющие исторические достопримечательностей страны.Однако из-за стоимости авиарейсов отдых в Турции может оказаться чуть дороже, чем в более близких европейских странах.
Общая стоимость отпуска в Польше может оказаться более низкой, чем в Турции. Туристы могут посетить города с завораживающей архитектурой. Например, Краков – один из самых красивых городов страны, в котором есть множество недорогих баров и ресторанов.
Также в Польше находятся одни из самых спокойных пляжей в Европе – на Балтийском море. Всего в нескольких минутах езды от Гданьска туристы найдут широкие песчаные пляжи с морем практически без волн, где проживание намного дешевле, чем в южной Европе. Лучше всего выбирать время для отдыха в августе.
Болгария заняла третье место в списке и может стать идеальным местом для пляжного отдыха на Черном море. Один из самых популярных курортных районов – Солнечный Берег, а в столицу Софию можно отправиться за приключениями в городе.
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